Nancy Castelo, la garotiña, pasó una triste Navidad, ya que fue víctima de la delincuencia y la dejaron sin sus herramientas de trabajo y sin dinero. Ella contó que viajó a Piura para un evento y jamás imaginó que terminaría prácticamente con lo que llevaba puesto. Además, afirma que está dispuesta a pagar una recompensa para recuperar sus cosas de trabajo.

“Yo viajé a Piura para animar una chocolatada, también por el cumpleaños de una amiga y me hospedé en su casa. Cuando nos fuimos al cumpleaños desvalijaron la casa y se robaron mi maleta con todas mis cosas, mi iPhone donde tengo mis pistas musicales, además de fotos del trabajo, familiares, mis vestuarios, 2 cuadernos con anotaciones de mis ventas , todo el dinero de mis shows porque de Piura me iba directamente a Iquitos a pasar las fiestas con mi mamá. Me dejaron sin un sol”, reveló la garotiña, quien añadió que está dispuesta a pagar una recompensa por sus cosas.

¿Son cosas importantes para ti?

Sí, estoy desesperada. Mi IPhone no les va a servir porque está superbloqueado y tampoco mis vestuarios, que son hechos a mano y los traje desde Brasil.

Ya has hecho la denuncia.

Todo está denunciado, la policía está trabajando, pero yo por mi parte también quiero ver si puedo recuperar mis cosas. Imagínate que se han llevado dos cuadernos donde apunto hasta cuánto debo en la bodega, lo que me deben de la venta de mi tienda virtual, son cosas personales que no les va a servir de nada. Estoy pidiendo que me devuelven el IPhone porque ahí están mis pistas musicales, mis vestuarios y mis cuadernos con mis apuntes, el dinero que se lo queden.

También te dejaron sin documentos...

Se llevaron todo, mis documentos, tarjetas ahorita con la denuncia estoy viajando. He tenido que prestarme dinero para poder trasladarme, me dejaron sin un sol porque se robaron la plata de todos mis shows.

Es verdad, ¿qué estás ofreciendo una recompensa?

Sí, yo al menos quisiera recuperar mi IPhone, mis vestuarios y mis cuadernos porque no les va a servir de nada. Si alguien los encuentra puede comunicarse conmigo a través de mis redes sociales.

Dentro de todo, lo bueno es que no estuviste en la casa durante el robo, porque las cosas materiales se recuperan.

Esta situación me tumbó. El miércoles (que fue el robo) he estado en depresión, quería tirar la toalla de todo porque por querer hacer el bien me pasó todo esto, pero bueno a seguir adelante.