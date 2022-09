Hace unos días, Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. La reconocida actriz se sometió a una operación para extirparse un seno el último sábado 11 de setiembre y todo salió bien, según reveló su esposo Sergio Coloma.

Previo a la cirugía, Natalia Salas dio su testimonio al dominical ‘Domingo al Día’ y contó que se enteró que tiene cáncer debido a que dejó de lactar a su pequeño hijo. “ Me tenía que extraer un poco de leche para que no me dé mastitis ”, dijo.

La actriz señaló que se siente fortalecida gracias a la unión de su familia y a toda la fuerza que le brinda las personas cercanas a ellas, así como sus seguidores.

“Tengo una gran red de soporte. Yo desde antes de ser mamá, yo agradecía mucho a Dios y a la vida por haber conocido a Sergio porque es un gran hombre , un extraordinario papá y es un gran marido. Esto que está pasando es duro para él también, o sea dónde te enseñan a tener una pareja oncológica, en ningún sitio”, confesó la actriz.

La hora más dura de la actriz Natalia Salas

NATALIA SALAS ROMPE EN LLANTO EN SU LUCHA

La actriz Natalia Salas le da cara al cáncer y señala que al hacerse su primera quimioterapia tomará la decisión de raparse el cabello, pues es una forma de controlar la enfermedad.

“Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso”, puntualizó.