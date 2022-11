INNECESARIO. Alan Castillo, más conocido como Robotín, estuvo en ‘América Hoy’ junto a su expareja Robotina para hablar de su trabajo y los acontecimientos que han venido pasando después de su ampay en un sauna. Sin embargo, el personaje tuvo lamentables expresiones contra Karelys Molina.

Todo inició cuando la psicóloga Lizbet Cueva estaba aconsejando a Robotina para que trabaje en su amor propio ante el comportamiento de Robotín.

“Antes del amor sopesa el orgullo y el ego de hombre, de repente eso está sopesando. Sácame tu arma, por favor, no me apuntes _(...) Pero al margen de él que tienes que trabajar contigo misma, fortalecerte tú, amarte tú y valorarte, al margen de la persona que está a tu lado ”, dijo.

Ante esto, Robotina terminó diciendo que Robotín nunca acepta su error y que al final terminar echándole la culpa a ella. Esto incomodó a Alan Castillo, quien arremetió y la humilló EN VIVO.

“Así es y no depender de mí , al momento que hemos venido ‘oye ¿vas a ir? sino para no ir’. No, no dependas de mí, depende de ti misma, de tu arte, de tu talento, de lo que eres capaz de hacer , gracias”, acotó.

Robotín deja mal a Robotina

BRUNELLA EXPLOTA CONTRA ROBOTÍN POR COMENTARIO

Al escuchar el descargo de Robotín, Brunella Horna reprochó el hecho y lo cuestionó por humillar y hacerle daño a Robotina.

“Terrible comentario desde mi punto de vista. Te parece correcto decirle eso al aire? Hacerle quedar mal a Robotina? Le has hecho suficiente daño en el sauna, la has humillado públicamente y ahora la quieres humillar aquí también”, puntualizó.