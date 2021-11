Samu arremete contra ‘Amor y Fuego’ por usar su video y borrar su nombre: “Es mezquindad”

A través de su cuenta de Instarándula, el periodista Samuel Suárez expresó su malestar contra el programa ‘Amor y fuego’ por haber borrado el nombre de su canal de unos videos que él mostró en exclusiva.

Samuel Suárez calificó de ‘mezquino’ al espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre por haber usado uno de sus videos sobre Peter Fajardo y Elías Montalvo al que borraron su sello para no darle los créditos respectivos.

“Es un nivel de mezquindad enorme, gigante. Se han tomado el trabajo de borrar mi sello de Instarándula, lo han tapado en varias partes. ¿Tienen miedo de darme seguidores o de agradecerme? Lo mas probable es que ningún seguidor me den. Es un tema de respeto”, dijo el popular ‘Samu’.

Samu arremete contra ‘Amor y Fuego’ por usar su video y borrar su nombre (Video: Instarándula)

En otro momento, Samuel Suarez indicó que conoce al equipo que trabaja en ‘Amor y Fuego’ y que, por respeto, siempre ha escrito los créditos respectivos cuando utiliza algún video que salió en el programa de Willax TV.

“Yo, al menos con el programa Amor y fuego, he sido muy respetuoso con el trabajo porque los conozco a todos. Son personas con las que ya he trabajado en ‘Espectáculos’ con Karen Schwarz. Disculpen mi molestia, porque me estoy exaltando. Me da la tristeza de ver el mas allá de como se dieron el chambón de borrar ‘Instarándula’. No me parece nada justo, no vuelvan a usar material mío sin poner un crédito”, finalizó, muy molesto.

