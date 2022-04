OTRA AMISTAD FALLIDA. Magaly Medina y el terapeuta Tomás Angulo se reunían en ATV y mostraban la buena relación amical que tenían, sin embargo, esto parece haberse roto luego que el especialista le pidiera disculpas a la modelo Melissa Paredes por llamarla bandida.

Fiel a su estilo, la ‘urraca’ le dedicó unas duras palabras a Tomás Angulo a quien llamó como patético por no mantenerse firme en sus cuestionamientos, pues en el pasado explicó que Melissa se encuentra en el grupo de las bandidas por su ampay.

Tras esto, el terapeuta de parejas decidió responder a la conductora de ATV por su cuenta de Instagram y dejarle en claro que pedir disculpas te hace mejor persona y que no se arrepiente de haberlo hecho.

“ Pedir disculpas no es debilidad ni arrodillarse . Pedir disculpas no siempre significa que estabas equivocado y que la otra persona tenía razón. Simplemente, significa que valoró más a la persona que a sus errores. Sigo discrepando con lo que Mellisa hizo, pero eso es el pasado. En el presente comprendo que errar es humano ”, escribió junto a una foto con la actual pareja del ‘Activador’.

¿TOMÁS LANZA INDIRECTA A MAGALY?

Además, Tomás Angulo reiteró que es terapeuta y su función es que las personas se aclaren, se valoren, reparen, respeten y mejoren. En ese sentido, señaló que su perdón lo acerca más a las personas y lo aleja del ego. ¿Indirecta a Magaly?

“Pienso que más personas deberían disculparse en un mundo donde a veces los extremos suelen ser peligrosos. Ni me siento afectado ni tocado. Pedir disculpas me acerca más a las personas. Y me aleja del ego. Con los años de terapeuta voy comprendiendo que mis valores me hacen más compasivo que competitivo”, reiteró.

Tomás Angulo responde a críticas de Magaly. Foto: Instagram