Alejandra Baigorria declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ y se refirió a las comprometedoras imágenes que protagonizó Said Palao con una modelo en una fiesta electrónica.

La ‘Rubia de Gamarra’ señaló que las imágenes fueron cuando ella estaba separada de Said y por ello no hubo alguna infidelidad.

“No hubo ningún tipo de infidelidad, hubo un error sí, él lo reconoció” , dijo la ‘Rubia de Gamarra’ para el espacio de espectáculos.

“Sí (nos dimos un tiempo) estábamos en un momento en el que cada uno quería pensar en sus cosas ¿no? y por eso yo viajé”, añadió.

Magaly le ‘jala las orejas’ a Alejandra por defender a Said

Magaly Medina se mostró indignada después de escuchar las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien justificó el ‘ampay’ de Said Palao.

La ‘Urraca’ indicó que lo que cometió el chico reality es una falta de respeto para Alejandra, quien en ese momento se encontraba de viaje.

“Miren la cabezota donde la tiene. Eso está bien, no es un chape, no están dentro de un hotel, pero es una falta de respeto a una novia, no me van a decir que eso es de disculpar”, comentó Medina.

Además, la periodista de espectáculos se indignó al escuchar decir a Alejandra que la situación tiene un trasfondo que solo ella sabe e indicó que Said no tiene disculpa alguna y la calificó como una “perdona vidas”.

“Cuál trasfondo lo doparon, le pusieron en su trago una sustancia. Cuál es el trasfondo, no hay trasfondo, eso es lo que ven las imágenes, si tienes una novia no tienes por qué agarrar así”, sentenció.

“Eso no tiene disculpas, no, no y no en ningún idioma y en ningún trasfondo. Eso es Alejandra que eres una perdona vidas y siempre lo has sido a lo largo de tus relaciones” , concluyó.

