Durante una de las secuencias de JB en ATV, Alfredo Benavides “renunció” luego de reclamarle a Jorge Benavides porque le hizo disfrazarse de mujer. El cómico afirmó que no desea caracterizarse más de una fémina.

“No, ya no (...), para mujer ya no estoy, estamos en un nivel de imitador. (...). No quiero vestirme de mujer”, dijo el humorista, quien se mostró visiblemente incómodo.

Además, remarcó que él renunció a su anterior trabajo porque le hacían disfrazar de personajes femeninos. “Yo me fui al otro lado para no hacer de mujer y me traes de nuevo acá para ponerme peluca y todo”, indicó mostrando su pecho donde se leía la palabra “renuncio”. No obstante, todo se trató de una broma.

Alfredo Benavides ‘echa’ a JB

Hace unos días, durante el sketch de “Las cosas que no me gustan de ti”, Alfredo Benavides reveló que fue su hermano JB que lo buscó para que esté en el programa.

“Lo que no me gusta de ti es que me has etiquetado, has dicho que te llamo, te molesto, te pido chamba, cuando, en esta oportunidad, el que me has llamado eres tú porque se te fue el Vílchez y porque ahora me necesitas”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR