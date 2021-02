El carismático cómico ‘Robotín’ , que hace unas semanas sostuvo que la pandemia ha afectado considerablemente su economía y por ello perdió su departamento , se presentó en el programa de Andrea Llosa , pues tenía la sospecha que sus hijos no sean suyos, ya que las fechas no coinciden con el nacimiento de los pequeños, debido a que no mantenía intimidad con la mamá de los pequeños.

Alan Castillo, nombre real de ‘Robotín’, manifestó que él nunca estuvo enamorado de su pareja Jazmín y que solo estaban juntos por los pequeños. “He fingido por muchos años una relación que aparentaba ser feliz. Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. Hubieron muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”

Hace poco descubrí algo que me ha hecho desconfiar de la paternidad de mis hijitas. “Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo, porque me mataría que esto no sea cierto”, recalcó llorando.

Robotín llora al descubrir que dos de sus hijas no son suyas

En tanto, su pareja Jazmín le dijo a Andrea Llosa que también tenía dudas de su último hijo, pero que de las dos mayores sí tenía la seguridad de que ‘Robotín’ sí eran sus hijas.

Incluso, en un video presentado en el programa de ATV, la joven madre sostuvo que le “demostrará que sí es el padre de mis hijas”.

Al ser interrogada por Andrea Llosa, Jazmín reveló que “sí tengo dudas del último hijo. Tengo duda, quizás por la presión. No sé si será por eso”.

En otro momento, ‘Robotín’ sostuvo que no tiene intimidad con Jazmín y que desde hace años duerme en el mueble de su casa. “Ella duerme en la cama y yo en el mueble y no tengo intimidad y vivo en la casa por mis hijas. Duermo en el carro”.

Incluso, el cómico acusó a la madre de su hija que ella lo acosaba por toda la casa para tener intimidad, pero él no quería y que “salió embarazada de la nada”.

PRUEBAS DE ADN

Al momento de dar a conocer las pruebas de ADN a las que Alan Castillo se había sometido, se supo que su primera hija si es el padre de la pequeña. “Me siento feliz al saber que es mi hija”.

Sin embargo, cuando Andrea Llosa leyó la segunda prueba, se descubrió que la otra niña no es su hija. Esto provocó que ‘Robotín’ estallara en llanto. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo en medio de las lágrimas el artista.

Robotín sufre al descubrir que dos hijas no son suyas en el programa de Andrea Llosa

Andrea Llosa se indignó con el resultado y le reclamó a Jazmín. “Me mentiste Me dijiste que dudabas del último, pero que no dudabas de tu segunda hija. ¿Qué pasó? ¿Tienes la idea del dolor que has provocado en este momento?”

El tercer sobre de la prueba de ADN terminó por sepultar de dolor al cómico. “Por qué. Nunca fui malo contigo. Cómo me pudiste engañar así. Tu sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín. Tu sabes lo enfermo que estoy. Hace cuatro años me engañaste”.

Jazmín Rojas se justificó que “no tenía dudas que era su hija. No dudaba. Estaba 100% segura que era su papá”.

ROBOTÍN TENDRÁ AYUDA

Robotín manifestó que a sus tres hijos los ha firmado, pero Andrea Llosa le prestará toda la ayuda psicológica que necesita. Mientras que Jazmín Rojas tendrá que afrontar problemas legales, ya que el abogado recomendó la exclusión de su paternidad de los dos pequeños que no son sus hijos.

“No te quiero volver a ver en mi vida Jazmín. Solo voy a ver por mi hija nomas”, dijo lamentando el cómico ambulante.