Horóscopo 2019 Capricornio: Descubre las predicciones que le deparan los astros en la salud, dinero y amor | VIDEO

El Horóscopo 2019 de Soralla de los Ángeles se viene cargado de sorpresas para los Capricornio. Este nuevo año debes prestar mucha atención a tu salud, sobre todo a partir del mes de abril. Es un mes propicio para descansar y visitar al médico. Evita el estrés, el cansancio y los cambios repentinos tu carácter.



El amor y el dinero estarán bien aspectados para este 2019 para los Capricornio.

Amor: El 2019 es el año del renacer, Capricornio. El mes de junio te marca el mes de felicidad plena al lado de los seres que más amas. La familia te marca este año y debes aprovechar para pasar al máximo con ellos. Si tienes pareja, seguirás con tu vida rutinaria, sin poner emoción y pasión. Tendrás ganas de libertad y querrás salir tu solo por ahí, sin contar con ella. Tendrás tendencia a ser desagradable, frío, cortante, no transmites cariño y esto es fatal, para la relación.



Dinero: Cuida mucho tu economía en el mes de agosto, Capricornio. Es el momento para ahorrar. No habrá cambios en el trabajo, todo seguirá igual y eso te dará confianza y trabajarás a gusto. Te llegará un dinero, que no esperas y te sorprenderá gratamente. Vas a utilizar ese dinero y te sentirás feliz de poder viajar, salir más, vestir mejor...

Salud: La salud será buena en general. Si tienes algo, será enfermedades de corta duración y sin importancia. Podrías hacer más deporte con la idea, que muscularte y tener un mejor aspecto. Cuidado con los resfriados, curalos rápido. Necesitas beber mucha agua o tendrás la piel muy seca. Sufrirás de ansiedad, la cual te hará comer con gula.



Número de la suerte: 7

Color: Plateado

