Dinamarca vs Australia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Dinamarca vs. Australia EN VIVO HORA Y CANAL TV . La selección danesa enfrentará a los 'canguros' en su segundo partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018 . Ambos necesitan imperiosamente una victoria para agigantar sus chances de clasificar a Octavos de Final.



En cuadro danés tratará de sacar una buena ventaja en sus dos primeros partidos para no tener ningún problema en avanzar a la siguiente fase. Los dirigidos por Åge Hareide buscarán superar lo hecho en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde no pudieron avanzar a Octavos.



Australia , por su parte, tendrá la misión de sacar los tres puntos para que no quedar atrás en la tabla de posiciones tras su derrota con Francia . Además, de mejorar el triste papel que realizó en Brasil 2014 donde perdió todos sus partidos de la fase de grupos.



Dinamarca vs Australia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el jueves 21 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 9:00 m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

España 2:00 p.m.

Uruguay: 9:00 m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Estados Unidos: 6:00 a.m. (Los Angeles), 7:00 a.m. (Chicago), 8:00 a.m. (Washington), 8:00 am (Nueva York), 8:00 am (Miami)



¿Dónde se jugará Dinamarca vs. Australia? El Estadio Samara Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido del grupo C del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Dinamarca vs Australia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.

¿Quieres seguir el Dinamarca vs Australia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.