España vs. Portugal EN VIVO . Los ibéricos, en medio de la crisis que afrontan por el repentino despido de su DT, tendrán la difícil tarea de superar al actual campeón de Europa: los portugueses, quienes llegaron a Rusia 2018 con un Cristiano Ronaldo dispuesto a ganar la única copa que le falta, la del Mundial.



Este España vs. Portugal será este viernes 15 de junio a la 1:00pm en el estadio Olímpico de Fisht, con capacidad para más de 45 mil personas y se prevé que estará totalmente lleno, pues este representaría el último Mundial de Andrés Iniesta y la estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo sería del arranque.



Ambas selecciones son favoritas en este duelo europeo y según las apuestas España cuenta con el 46% de las preferencias, mientras que el 24% le da el triunfo a Portugal , pero un 30% cree que el partido terminará en empate.

España fue noticia mundial hoy luego que la Federación Española despidiera, sin importarle el escándalo y a 48 horas del debut en la Copa del Mundo, al DT de la selección de la 'Roja' Julen Lopetegui por anunciar que será el nuevo entrenador del Real Madrid al término del Mundial Rusia 2018.



Sergio Ramos, buscó apagar el incendio previo al España vs. Portugal , partido debut de ambos equipos en el Mundial Rusia 2018. "Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una afición, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos: #VamosEspaña", escribió en su cuenta de Twitter.

QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL ESPAÑA VS. PORTUGAL



El duelo España vs. Portugal en el Perú se transmitirá por Latina desde la 1:00pm. En Latinoamérica Directv será en el encargado emitir todos los pormenores de este encuentro. Mientras que en España, Telecinco es el canal oficial del Mundial Rusia 2018 y tendrá el privilegio de transmisión de este emocionante encuentro.



El único enfrentamiento previo entre España vs Portugal en un Mundial fue en el 2010. Los ibéricos ganaron 1-0 en octavos de final con gol de David Villa.



En los cuatro partidos España vs. Portugal en grandes torneos (Mundial y Eurocopa) solo se han marcado cuatro goles, siendo los encuentros menos batidos de la historia de ambas selecciones.



España llega a su duelo con Portugal sin haber perdido ningún partido desde que el saliente DT Julen Lopetegui asumió la dirección del equipo.



España vs Portugal : Alineaciones probables



Portugal : Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Eliseu; B. Silva, Carvalho, Moutinho, Mario; Cristiano, A. Silva.



España : De Gea; Nacho, Ramos, Piqué, Alba; Busquets, Koke, Isco, Iniesta; Silva, Costa.