Portugal vs Marruecos: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Grupo B de Rusia 2018

Portugal vs Marruecos EN VIVO . Los portugueses necesitan asegurar su clasificación en su segunda presentación en el Mundial de Rusia frente al combinado de Marruecos. El conjunto de Cristiano Ronaldo junto a la selección de España parten como los favoritos de este Grupo B pero los africanos quieren hacer pelea.



Portugal vs. Marruecos significará un partido trascendental para tener un panorama más claro de las selecciones que clasificarán. Sin duda, la fase de grupos es tener eficacia y persistencia en el juego para tener un alivio de cara a la próxima fase.



Está claro que Cristiano Ronaldo tiene como objetivo principal consolidarse como el mejor jugador del mundo ganando el mundial de Rusia 2018. Mientras que, Marruecos confía en el potencial de Mehdi Benatia de la Juventus para hacer un papel digno en este certamen.



¿Qué día y hora se juega Portugal vs. Marruecos? La selección de Cristiano Ronaldo disputará su segundo partido frente a los marroquíes este miércoles 20 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 9:00am

Bolivia: 8:00am

Brasil: 9:00am

Chile: 8:00am

Colombia: 7:00am.

Ecuador: 7:00am.

México: 7:00am.

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)



¿Dónde se jugará Portugal vs. Marruecos? El partido correspondiente por el grupo B se jugará en el mismo escenario donde se disputó el encuentro inaugural de Rusia 2018, el Olímpico de Luzhnikí.



¿Qué canales transmitirán el Portugal vs. Marruecos? En nuestro país, el partido será emitido por Latina y por Directv Sports que transmite este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.

¿Quieres seguir el Portugal vs. Marruecos vía Internet? En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo de este encuentro por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos de la selección peruana y las otras selecciones clasificadas a esta Copa del Mundo.



No te pierdas el minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y todo sobre el Portugal vs. Marruecos que será uno de los partidos más atractivos del grupo A de este Mundial Rusia 2018