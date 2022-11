Croacia vs. Canadá (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) medirán fuerzas por la fecha 2 del Grupo F del Mundial de Qatar 2022 este domingo 27 de noviembre (11:00 horas de Lima, Bogotá y Quito) en el Estadio Internacional Khalifa, Catar. Y es que Canadá regresa a una copa del mundo luego de 36 años y puedes ver el encuentro a través de DirecTV Sports y DirecTV GO para Sudamérica y los canales de streaming de la televisión canadiense como TSN.ca, TSN5, RDS, TSN App, RDS App, CTV App, TSN4, TSN3, TSN1, CTV

En los Estados Unidos, el encuentro Croacia vs. Canadá podrá verse en las pantallas de UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Sling, Foxsports.com, Telemundo, FOX Sports App, Fox Sports 1. Si en caso te encuentras en México, tendrás más opciones a tu disposición: TUDN, Sky HD, TUDN En Vivo, VIX+, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del duelo Croacia-Canadá por intermedio de TDMAX, Sky HD, TUDN, TD +, Teletica Radio 91.5.

En Sudamérica, la señal internacional de DirecTV Sports, Tigo Sports, TyC Sports, SporTV y Latina TV, que ofrecerán la cobertura del Croacia contra Canadá en los países de Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.

Por último, España también televisará el encuentro en Gol Mundial.

¿En qué canal pasan Croacia vs. Canadá en vivo hoy por el Mundial de Qatar 2022?

Países Canales de TV Argentina Televisión Pública, DIRECTV Sports Argentina, DeporTV, DIRECTV Sports App Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru Colombia DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia España Gol Mundial Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App Estados Unidos UFORIA App, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Sling, Foxsports.com, Telemundo, FOX Sports App, Fox Sports 1 Uruguay TCC, Antel TV, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, MCGo Live, Montecable HD 1, NS Eventos 1 México TUDN, Sky HD, TUDN En Vivo, VIX+, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa Bolivia Tigo Sports Bolivia Canadá TSN.ca, TSN5, RDS, TSN App, RDS App, CTV App, TSN4, TSN3, TSN1, CTV Brasil NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com, Globo El Salvador Sky HD, Tigo Sports El Salvador, TUDN República Dominicana Sky HD, TUDN, Csport.tv Ecuador DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador, CNT Play Paraguay Tigo Sports Paraguay, Telefuturo, SNT Paraguay Panamá RPC, Tigo Sports Panama, Sky HD, TUDN, TVMax, Csport.tv, TVN Radio 96.5 Costa Rica TDMAX, Sky HD, TUDN, TD +, Teletica Radio 91.5 Honduras Deportes TVC, Tigo Sports Honduras, Sky HD, TUDN Venezuela DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela Croacia HRTi, HRT 2