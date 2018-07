Suiza vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018

Suiza vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO. Los suizos se enfrentan a los suecos en el Estadio de San Petersburgo a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido a través de la señal de Latina y Directv Sports.



La selección de Suiza se clasificó tras empatar con Brasil , venció a Serbia y terminó empatando con Costa Rica . Sin duda, los resultados de los otros equipos del Grupo E, le permitieron acceder a la siguiente fase del Mundial de Rusia 2018 .



Suiza vs Suecia será clave para los comandados por Shaqiri y compañía porque la historia les ha sido esquiva. Los suizos nunca en su historia han podido salir victorioso de un partido de eliminación directa en este tipo de certamen o una Eurocopa.



Suiza vs Suecia: HORARIOS DEL MUNDO



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Suecia , por su parte, deberá poner los mejor para lograr superar lo hecho en Alemania 2006 donde quedaron eliminados en octavos de final. Desde allí, los europeos no participaron de ningún Mundial posterior hasta el presente en Rusia 2018 .



Suiza vs Suecia será determinante para ambos por sus objetivos planteados al inicio del certamen. La selección sueca, que cuenta con brillantes páginas en la historia de los Mundiales (finalista en Suecia 1958, semifinalista en Francia 1938, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994), quiere centrarse en el actual certamen y no mira la historia, según dijeron su entrenador y su capitán.



"No, no es inspiración, no tengo objeciones, pero no nos reflejamos en eso", aseguró Andersson . "Primero el partido de mañana", añadió su capitán, Granqvist .

Probables alineaciones:

Suiza: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Josip Drmic.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen