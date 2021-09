Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Chiquito’ sigue haciendo problemas. Hizo la del ‘Chavo’ en un campeonato de fulbito cuyo premio es de 14 mil soles. Se le fue encima a ‘Cachete’ Zúñiga y todo porque entraron en una jugada fuerte. Aseguran que estaba como loco. Pero se ‘peló’ porque el arequipeño le paró macho y quería reventarlo. Curuju...

Me pasan la voz que el ‘Rei’ está en amores con una trujillana cuyo nombre empieza con O de Oriana. Aseguran que es bailarina de grupos de cumbia y se conocieron por intermedio de una amiga del pelotero y desde ahí quedó flechado. No se compliquen la vida, muchachos, es un par de saliditas y más nada. Después ya se convierte en sentimiento, costumbre, capricho o lo que sea, pero mueve el hogar y la familia. Así no es...

Por si acaso, ese portero que escucha todos los temas de una cumbiambera norteña y lo han botado de su equipo, acusado de arreglar partidos, hace unos días llamó a la cantante y le pidió que le meta un centro de tres lucas ‘cholas’, y como la tía está enamorada, aflojó. Eso de las apuestas ha ensuciado nuestro fútbol. Tengo una lista de ‘chuecos’ que se prestaron y prestan para la cochinada. Rexuxa...

Por siaca, no se dejen sorprender. Me cuentan que el empresario ‘Narchicho’ estuvo viviendo en Argentina. Allá no representaba jugadores, taxeaba la ‘caña’ de su mujer, pero como se portó mal la señora lo botó como un dog y ahora se ha venido a Lima y otra vez intenta manejar jugadores. O sea que acá se da color y quiere codearse con los billetones y allá ruleteaba buscando pasajeros. Quéeeee...

Me voy, soy fuga.