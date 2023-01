Del saque somos carnecita… La firme que entre la ‘Noche crema’ y la ‘Tarde Blanquiazul’ me quedó con la que hubo en el ‘Monumental’, pero viendo los planteles, de lejos, el de Alianza Lima es mucho mejor y eso es lo que importa. Pero repito, el reto es la Libertadores. Creo que ahora las miradas estarán puestas en el ‘Narigón’ Salas y deseo sinceramente que pueda ser un técnico tipo Scaloni. ‘Chicho’ es peruano, todo lo ha conseguido con esfuerzo, nadie le regaló nada y menos el buzo blanquiazul. Muchos no confiaban en él cuando agarró el ‘fierro caliente’ en la temporada anterior y terminó enderezando el equipo, acabando con las ‘argollas’ y salió campeón. Ahora ya no hay pretextos. Jugadores tiene. Que no le tiemble la mano, sea firme en sus decisiones, que nadie le arme el equipo y mida a todos con la misma vara. Si empieza a perdonar engreimientos, se le escapará el manejo del vestuario. Sí, señores…

Ahora que hay buenos fichajes en Matute, hay un run run que el que se ha puesto las pilas es el ‘Tigre’. Dicen que solapa espera que empiece la Copa y que haya un traspié del club para sacarle el ‘serruchazo’ al ‘Chicho’. Por eso, aviso que el comentarista-empresario y otro allegado al parrillero le están comiendo el ‘coco’ a algunos ‘fondeados’ con el cuento de que ese plantel merece tener un técnico con más experiencia. Ayayayayyyyy...

El ‘León’ será el futbolista mejor pagado de Alianza y en la historia del fútbol peruano

superando al billetón que se llevó la ‘Foquita’ sin jugar mucho. Con 33 años, Zambrano llega en la plenitud de sus condiciones, siendo último campeón con Boca y rechazando ofertas del extranjero por cumplir el sueño de jugar en el equipo del que es hincha y estar cerca de su familia, tras 17 temporadas fuera del país. En cambio, ‘Jeffry’ ya estaba en bajada, sin propuestas interesantes de clubes, con una lesión crónica que no le permitió jugar con normalidad y con un pie más afuera que dentro de las canchas. Las cosas como son…

La verídica que ‘Iván Cruz’ no cambia. Varios chamacos de los ‘basureros’ ya lo están mirando mal, porque él mira mal a la gente cuando se equivocan en una indicación. Lo malo es que se pone en plan solo con los más chicos, porque a los ranqueados no les dice ni mela por miedo a que le hagan la ‘camita’. Hummm...

Y mientras se acerca el campeonato, muchos comentan que la Federación es un desastre por el mal manejo de la transmisión de los partidos de la Liga 1. Una vergüenza que los hinchas no hayan podido ver el partido de los cremas. Cada vez estamos peor... Me voy, soy fuga

