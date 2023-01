Del saque somos carnecita... La firme que a algunas chicas no les importa estar casadas y siguen hablando de sus antiguos amores con tal de ser noticia, ganar una portada y ‘facturar’. Hay una ‘colita’ que cada vez que puede recuerda su pasado con un gordito. Parece que no puede olvidarlo, porque el hombre fue el ‘duro’.

TE VA A INTERESAR: ANDRÉ CARRILLO PODÍA COMPETIR EQUIPO AL LADO DE DE CRISTIANO RONALDO

Me pregunto: ¿Y el esposo no le dice nada? Eso de ‘open mind’ no va conmigo. Yo celo hasta a mi ‘trampa’. Cuando estás con alguien seriamente, pierdes la memoria, reseteas el ‘hardware’, no estás recordando a los que ya fueron . Si lo haces es porque tu actual pareja no ha podido sacarlo de tu mente. Las cosas como son...

Ya me contaron que el zambito que usaba el peinado de Ozuna anda de vacaciones por la ‘Capital de la amistad’. Se llevó a una chica del jirón Pizarro, del Rímac, y todos esperan que no arme fiestas caletas en algún edificio, porque después se le salen de control y termina en problemas judiciales. Parece que el muchacho no aprende la lección. Nooooo...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

‘DRONA DE LOS ANDES’ ESTÁ VOLANDO CON UN TÉCNICÓ QUE LO DIRIGIÓ EN HUARAZ

Me cuentan que el ‘Drogba de los Andes’ está volando y ya tiene listos los puños para estrellarlos en la cara de un técnico que lo dirigió en Huaraz. Antes le reventaba ‘cuetes’, porque era su goleador y ahora llamó al hijo del futbolista para que juegue en su equipo. Pero lo malo es que ha paseado al chiquillo. Después que lo pedía le ha hecho pasar vergüenza maltratándolo y botándolo. El chalaco ya lo tiene tarifado a ese que tiene apelativo como si hubiera nacido en Sullana. Curuju...

UN DESASTRE EL MANEJO DE LA FEDERACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE LA LIGA 1

La firme que es un desastre cómo está manejando la Federación el tema de la transmisión de los partidos de la Liga 1, que se avecina. La afición está desconcertada con ese campeonato. Es un sancochado de aquellos. Todo huele mal. Qué feo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: