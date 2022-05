Del saque somos carnecita... Gente, anoche recibí una llamada al celular de un causa y me contó un caso que no me dio pena, sino me hizo renegar, volar. Un varón tiene que tener dignidad, orgullo, quererse. Hace varios años, el más grande partidor de nuestra pelotita se metió con la señora de un actor de color serio .

Eso fue comentadísimo en el ambiente deportivo y de la farándula. En las borracheras era tema de conversación. Bueno, ambos ‘amigos’ se distanciaron y la pareja se separó. Pasó creo una década y los muchachos se han amistado y hoy caminan juntos otra vez.

Pero aquí viene lo más vergonzoso. El ‘adornado’ en una reunión abrazó a ‘Cayo’ y dijo delante de los acompañantes: ‘Gracias a este hombre, me liberé de una mala mujer’. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo vivimos? Ese tipo no tiene autoestima, neuronas ni mela. Mejor lo dejo ahí...

Hay formas y formas. Y sobre todo en un equipo de fútbol. A veces una requintada o un carajo te hace despertar. Incluso con una recordada de mamita reaccionas en la cancha. Pero hay los que lo dicen con un tonito mala leche. Y ahí está la diferencia. Lo que pasa es que en un grupo la gente voltea en one a los que se echan grasa y tiran barro con ventilador.

Por eso, en cualquier momento se meten puñete en un vestuario del norte. A un veterano que usa guantes y con fama de antipático, ya lo parcharon mal. Es que le encanta guapear a sus compañeros cuando hacen la del ‘Chavo’ y fallan. Nadie le respondía por miedo, pero para uno hay otro. La semana pasada un parrillero del equipo se le cuadró y la muchachada le hizo barra en voz bajita. Los separaron, pero esa bronca se da porque se da. Ayayayayay...

EL ‘CORRECAMINOS’ Y EL ‘NEGRO ROCKERO’

Ese ‘Correcaminos’ que maletea parejo a ‘Palomilla de ventana’ encontró un recurso justo el Día del trabajo. Comentó un partido en la televisión, pero no pudo darle en los tobillos a ‘Mi mamá me mima’ porque el cuadro del final de la Javier Prado se trajo los tres puntos.

Ese man vive del aire. Él y el ‘Negro rockero’ son vagos que creen que habilidad es cobrar cupos a los chamacos para que se prueben en las categorías de los clubes o donde chambean un ratito. Lo picante es que se les han cerrado las puertas porque se van con roche de todos los sitios. Qué feo...

En el Misti el león que llevan en el pecho está raquítico. Hay hartas quejas porque el plantel antes concentraba mínimo en ‘telos’ tres estrellas y con comodidades, pero ahora los meten en hostales donde un huesito broaster es más nutritivo que la comida que les dan. Lo más grave es que los gritos de los cuartos y ruidos de los catres no dejan descansar. El inversor la pega de ‘michi michi’ a pesar de que a mitad de semana recaudaron un taquillón con Racing. Así no es... Me voy, soy fuga.

