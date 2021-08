Del saque somos carnecita... Ya me datearon que el chato goleador en la liga de los gringos es hábil en el área y en los business. Se está proyectando para el futuro. El hombre ha comprado terrenos en San Bartolo. Dicen que va a levantar unos condominios y así asegura los frijoles cuando deje la pelotita. Sabe que el fútbol no es para toda la vida y las ‘canallas’ se alejan cuando no hay fichas ni estás en la nombrada. Y no va cher...

Me cuentan que el ‘Negro rockero’ regresó a las andanzas y nuevamente está pisando las calles por la ‘Richi Palma’. Afirman que en la recta donde se estacionan las bicicletas se para calladito, caletaza y una cuarentona con cuerpo de modelo se acerca con su ‘nave’, lo recoge y se van a un lugar discreto de la Javier Prado. Provecho...

Por si acaso, dicen que la ‘Hiena’ anda correteando a una muchachita que vive por ‘Parque sur’, en San Borja. Es una universitaria, pero que no se entusiasme mucho porque ella ya tiene varias historias con otros de la pelotita. Asuuu...

EL ‘PITBULL’ SACÓ SU LADO MÁS NOBLE

Así que el ‘Pitbull’ está sacando su lado más noble. Se ha metido a una campaña para adoptar perritos y está ofreciendo, a través de sus redes sociales, a varios cachorritos que buscan familia. La firme que el hombre podrá ser negado para la pelotita y a veces se le va la mano, pero en el fondo tiene su ‘bobo’. Bien ahí... Me voy, soy fuga.

