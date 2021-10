Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado con una porción de arrocito blanco, jugo de limón, rocotito y, para tomar, una chicha morada. “María, veo el panorama del Perú en este momento y me parece triste, sobre todo por la actuación de muchos políticos -no todos, felizmente- que lo hacen de manera vergonzosa.

Encima, la delincuencia parece multiplicarse porque no hay día que no se perpetren asaltos y otros delitos violentos con armas de fuego. Yo creo que todo parte del hogar. Si en casa enseñas valores a tu hijos, no solo con la palabra, sino también con la acción, será muy difícil que de adultos actúen de manera reprobable. Te dejo algunas frases sobre la importancia de inculcar valores:

- La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente’. C. S. Lewis.

- ′El objetivo de la educación es el conocimiento, no de hechos, sino de valores’. William S. Burroughs.

- Estos son los valores que represento: honestidad, igualdad, amabilidad, compasión, tratar a las personas de la manera que desean que lo traten y ayudar a quienes lo necesitan. Para mí, esos son los valores tradicionales’. Ellen DeGeneres.

- Cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil’. Roy E. Disney.

- Los valores proporcionan perspectiva en el mejor y en el peor de los tiempos’. Charles Garfield.

- El amor establece las bases de todos los valores humanos’. Milan Hollister.

- A medida que somos más diversos, debemos trabajar más para unirnos alrededor de unos valores comunes’. Bill Clinton.

- He aprendido que mientras me aferre a mis creencias y valores, y siga mi propia brújula moral, las únicas expectativas que tengo que cumplir son las mías’. Michelle Obama.

- Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores’. Assegid Habtewold.

- Toda la vida exige lucha. Aquellos que lo tienen todo se vuelven perezosos, egoístas e insensibles a los valores reales de la vida. El esfuerzo y el trabajo arduo, que constantemente deseamos evitar, es en realidad el mayor cimiento de la persona que somos hoy’. Papa Pablo VI.

- La fuerza y la sabiduría no son valores opuestos’. Winston Churchill.

- La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el cual las dificultades y los obstáculos desaparecen’. John Quincy Adams.

- Si vives con valores para ti mismo, te conviertes de gran valor para todos los que te conocen’. Bryant McGill.

- Una nación revela su carácter por los valores que defiende’. Kay Granger.

- La sinceridad y la verdad son la base de toda virtud’. Confucio”. Qué buenas frases. Me voy, cuídense.

