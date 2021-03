Windsor Armas, de 21 años, hace de su discapacidad visual una fuente de inspiración para crear divertidos videos en TikTok. Al fin y al cabo, dice él, el humor ayuda. Y mucho.

El tiktoker de Santa Eulalia, Huarochirí, recurre a lo que muchos pueden calificar de sarcasmo o ironía ácida para retratar situaciones y vivencias que le suceden a diario. Por ejemplo, las dificultades que enfrenta al usar el transporte público en una ciudad, Lima, poco amigable para las personas con discapacidad, o reconocer una moneda falsa. Mira el video:

Ciego Bamba: el tiktoker que utiliza el humor negro para enfrentar su discapacidad

“Solo una vez confié en un cobrador de transporte público. Le dije que tenía baja visión y le pagué con una moneda de cinco soles para que me de cuatro soles de vuelto. Pero el huev… me dio cuarenta céntimos de vuelto, hijo de p… Me dejó sin menú en el colegio ja, ja, ja”.

No es la única anécdota que relata Windsor Armas en @ciegobamba, su usuario en TikTok. “Lo que me ha tocado vivir, lo bueno y malo, lo aprovecho para mis videos”, dice sin pena y con la sensación de que la gloria es que la gente conozca su realidad y la de otras personas como él.

Y lo que le tocó vivir en un principio fue más malo que bueno, recuerda. El ‘bullying’ que sufrió en su adolescencia lo arrimó a pensar en las más descabelladas salidas. Como quitarse la vida, por ejemplo.

“Fue una etapa muy oscura, difícil. Pero busqué ayuda profesional. Ahora soy yo el que me buleo”, afirma riéndose y recordando lo importante que es el reconocer que se necesita ayuda e ir por ella.

La finalidad de sus videos en TikTok es ayudar y enseñar a otras personas que tienen los mismos problemas, asegura. Su propuesta es superar el dolor con humor. Así de simple, así de difícil.

No obstante, la respuesta es bien vista por los usuarios de la red social china, pues su cuenta ya superó los 132 mil seguidores y sus videos han recibido millón y medio de ‘me gusta’. La envidia de más de un influencer.

La historia de Windsor Armas sirve de inspiración para otras personas que atraviesan las mismas dificultades: “Me gusta enseñar a la gente a superarse con humor, sin dar pena. Me escriben siempre y me agradecen porque a veces les saco sonrisas en momentos difíciles”.

¿Qué enfermedad padeces?

Sinceramente, me han tratado diversos médicos. No se sabe si mi problema es genético o a consecuencia de un golpe en la cabeza. Del 0 al 100, yo apenas veo un 20″, cuenta el estudiante de teatro y stand up comedy.

¿Cómo llegaste a TikTok ?

Estoy hace cuatro años en redes sociales. Comencé en YouTube y luego Instagram. Hacía videos básicos o creaba memes. Es decir, ganaba tres seguidores, pero perdía cinco ja, ja, ja.

¿Y TikTok?

Jamás pensé usar TikTok, le tiraba mier… Me decía: ‘no voy a bailar como coju..’. Pero terminé haciéndolo ja, ja, ja. Empecé bailando, haciendo dúos, hasta que se me ocurrió contar mis anécdotas de ciego. Además, era más fácil subir los videos, demoraba menos, es decir, aprendí a ser precoz ja, ja, ja.

¿Recuerdas tu primer viral?

Sí, fue en noviembre del año pasado, con las marchas. Contaba mis anécdotas e inspiraba a la gente a informarse, a cuidarse si asistía a las manifestaciones. El video pasó de las 100 mil vistas y fue cuando empecé a ganar seguidores.

¿Se te hace fácil reírte de tu discapacidad?

Para mí la mejor forma de superar cualquier problema es riéndote. No tendría que ser una burla exactamente, sino una forma de terapia. Es más, yo lo considero un mecanismo de defensa. Para mí, la mejor forma de aceptarse es riéndote de uno mismo.

¿Qué te dicen tus más de 130 mil seguidores en TikTok?

Me escriben personas que se acaban de quedar ciegas, o que tienen familiares ciegos. Me dicen que mis videos les alegra y motiva, que ahora ‘ven’ la discapacidad de otra manera ja, ja, ja.

¿Por qué ciego ‘Ciego Bamba’?

Porque mi discapacidad visual es parcial. Como te decía, yo veo a un 20 porciento. Por eso mis haters me dicen que no soy ciego porque no tengo los ojos blancos ja, ja, ja.

¿Cómo conoces al actor Lucho Cáceres?

Él fue mi profe de teatro. Gracias a una psicóloga yo supe de un grupo de teatro y que usaban el humor negro. Lucho Cáceres es profesor de ese grupo, al igual que Sebastián Monteguirfo. Cuando Lucho llegaba nos decía: “Chicos, qué bueno verlos, qué pena que ustedes no puedan decir lo mismo”. Las obras que hicimos ahí era puro humor. ‘Cita a ciegas’, ‘La isla Buenavista’, ‘El cielo no quita lo ciego’.

Precisamente, Windsor Armas ve que sus pasos van hacia ese destino: la actuación. Asegura que con TikTok ya superó el primer obstáculo, que es perder el miedo y a convivir con su discapacidad. El siguiente paso es ingresar a una producción nacional. “Mi gran vocación es el entretenimiento”. Y todos le ven un futuro exitoso.

♠ TE PUEDE INTERESAR: