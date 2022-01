Este 2021 marcó la asunción de Pedro Castillo y Perú Libre al poder, hecho que también trajo una serie de críticas y expresiones con relación a su labor al mando del país. Por ello en esta nota vamos a recordar algunas de las frases más controvertidas de los políticos, analistas y periodistas emitidas el año que se fue.

CARLOS MELÉNDEZ, ANALISTA: ‘Castillo y Cerrón es una combinación explosiva, un dirigente populista y un político marxista, leninista, de la escuela cubana’ (09/05/2021)

CÉSAR ACUÑA, LÍDER DE ALIANZA PARA EL PROGRESO: ‘La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida’ (9/12/2021)

ROSANA CUEVA, PERIODISTA: ‘Castillo es un político improvisado, con la actual situación no es la solución, no es el remedio’ (16/05/2021)

DIEGO ACUÑA, PERIODISTA: ‘Castillo es una persona que no está preparada, no sabe lo que es un monopolio, no sabe nada de economía’ (13/06/2021)

FERNÁN ALTUVE, ANALISTA: ‘Con un gobierno de Castillo estaremos peor que Venezuela, los fundamentos ideológicos de Perú Libre son más radicales que el chavismo’ (20/06/2021)

Congresista Chiabra León respondió fuerte ante un eventual negación de confianza a dos gabinetes. (GEC)

MÁVILA HUERTAS, PERIODISTA: ‘Me preocupa que se destruya la economía del país, la idea de la Asamblea Constituyente es peligrosa, temeraria’ (11/07/2021)

CÉSAR COMBINA, EXCONGRESISTA: ‘El objetivo de Castillo y Perú Libre es quedarse en el poder y controlar todo, ese es el plan central’ (18/07/2021)

ROBERTO CHIABRA, CONGRESISTA DE APP: ‘Si tenemos que negarle la confianza a dos gabinetes de baja calidad nos vamos, pero nos vamos todos’(08/08/2021)

PEDRO CASTILLO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: ‘(A Cerrón) no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado’ (26/05/2021)

PEDRO FRANCKE, MINISTRO DE ECONOMÍA: ‘Veo unos carros en la calle que... no sé, me pican el ojo y me hincan el hígado’ (28/10/2021)

PILAR MAZZETTI, EXMINISTRA: ‘No recuperaré su confianza, me vacuné con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que fue el peor error de mi vida’ (15/02/2021)

GEORGE FORSYTH, EXCANDIDATO: ‘Necesitamos un nuevo líder, gente joven que trabaje con el pueblo y no a la mismocracia que solamente se sirve de él’ (21/03/2021)

VLADIMIR CERRÓN, FUNDADOR DE PERÚ LIBRE: ‘Como nosotros llegamos por casualidad (al Gobierno), no podemos exigirle a Pedro Castillo una revolución’ (20/12/2021)

PATRICIA CHIRINOS, CONGRESISTA: ‘Si me permiten, tengo unas palabras que le quiero decir, mirándolo a los ojos. Presidente Castillo, ¡vete al carajo!’ (27/11/2021)

Congresista Chirinos se dirigió al presidente Castillo desde un mitin. (Foto: GEC)

GUIDO BELLIDO, CONGRESISTA: ‘Su práctica (de Pedro Castillo) no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico’ (5/11/2021)

DINA BOLUARTE, VICEPRESIDENTA: ‘La clase media limeña acomodada seguramente dejará de serlo porque seremos el real cambio’ (11/04/2021)

GUILLERMO BERMEJO, CONGRESISTA: ‘La derecha se saca su careta, son fascistas, pero si se atreven a tanto, se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete’ (05/08/2021)

VERÓNIKA MENDOZA, EXCANDIDATA: ‘Lo de las agendas son refritos, yo fui la primera en renunciar al partido Nacionalista y no soy amiga de Nadine Heredia’ (21/02/2021)

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ‘Verónika Mendoza es una zángana que nunca ha trabajado, Vizcarra es un lagarto raro asexuado y Sagasti un proterruco con filosofía marxista’ (07/03/2021)

FEDERICO SALAZAR, PERIODISTA: ‘Me reafirmo en que el plan de Perú Libre es de corte socialista, y que llevará a la destrucción de la economía’ (15/08/2021)

JOSÉ WILLIAMS, CONGRESISTA: ‘En el Congreso tenemos la fuerza, junto a la población, de evitar que el país se convierta en Venezuela o Cuba’ (29/08/2021)

ALFREDO FERRERO, EXMINISTRO: “La frase de Castillo en campaña debió ser ‘más pobres en mi gobierno’” (05/12/2021)

CARLOS PAREDES, PERIODISTA: ‘El plan de Castillo y Cerrón es la Asamblea Constituyente para instaurar una dictadura en el país (26/09/2021)

MÓNICA DELTA, PERIODISTA: ‘El presidente Castillo no habla con la prensa porque no sabe cómo responder las preguntas que se hace la ciudadanía’ (19/09/2021)

MARÍA DEL CARMEN ALVA, PRESIDENTA DEL CONGRESO: ‘La calle está pidiendo vacancia presidencial porque el pueblo siente que el presidente Castillo no los escucha’ (05/09/2021)

JORGE GONZÁLEZ IZQUIERDO, ECONOMISTA: ‘Este gobierno lamentablemente no está creando un clima de confianza y estabilidad económica’ (31/10/2021)

JOSÉ LUIS GIL, EX GEIN: ‘Está claro que este gobierno no tiene ninguna estrategia contra la inseguridad ciudadana’ (17/10/2021)

MILAGROS LEIVA, PERIODISTA: ‘El señor Cerrón se burló de mí, es un resentido social y acomplejado’ (03/10/2021)

DANIEL URRESTI, EXMINISTRO: “El país se está yendo al abismo con el gobierno del ‘prosor’ Pedro Castillo” (14/11/2021)

JUAN CARLOS TAFUR, PERIODISTA: ‘El origen de los 20 mil dólares encontrados por la Fiscalía en el baño de Palacio es de corrupción’ (28/11/2021)

ALFREDO TORRES, PRESIDENTE IPSOS PERÚ: ‘Nunca hemos tenido un periodo tan inestable y con tantas señales de incompetencia’ (21/11/2021)

SIGRID BAZÁN, CONGRESISTA: ‘Me avergüenza este Congreso y el circo en que nos hemos convertido’ (16/12/2021)

ALEJANDRO CAVERO, CONGRESISTA: “Estos cien días son de absoluto desgobierno, la inestabilidad y la incertidumbre están dañando a los más pobres” (07/11/2021)

CARLOS ANDERSON, CONGRESISTA: ‘Un sector de la izquierda española es muy amiga de la izquierda peruana, sobre todo de Juntos por el empleo, perdón, Juntos por el Perú’ (16/12/2021)

MÁS INFORMACIÓN: