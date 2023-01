Carlos Zambrano fue presentado a sus compañeros de Alianza Lima y tuvo su primer acercamiento con la prensa local, donde reveló las razones de su llegada a la Liga1 y también comentó su deseo de jugar en un corto plazo con Paolo Guerrero en Matute.

“ Mis prioridades para llegar a Alianza Lima fueron la familia, creo que ya estuve mucho tiempo fuera del país . Tengo una cierta edad, pero creo que todavía puedo rendir mucho más en este momento que llegar con dos años más. Ya saben que cuando pasan los años el nivel futbolístico baja ”, dijo el zaguero que también señaló que en cuatro años se acabaría su carrera.

El ‘León’ reconoció cómo ha sido ese primer momento con sus nuevos compañeros de equipo. “ El primer día que estuve en Matute, lo sentí como un sueño cumplido, tuve mucho contacto con mis nuevos compañeros. Llegué temprano, me sentí como uno más, en casa, conozco a más de la mitad del plantel por la selección. Hernán Barcos me recibió muy bien y me hizo sentir muy cómodo ”, expresó.

“Me hubiera gustado jugar con Paolo Guerrero”

El zaguero reconoció que no pierde la ilusión de jugar con otro referente de la selección, Paolo Guerrero. “ El sueño de jugar con Jefferson y Paolo estaba intacto, pero Farfán se retiró hace un par de meses, lo admiro como persona y jugador. Paolo hoy está sin equipo, si no me equivoco, pero me hubiera gustado jugar con él en este en Alianza Lima y compartir camerinos ”, confesó el León.

“ El fútbol es raro nunca se sabe qué te depara. Hay que disfrutar este momento, si es que llega estar Paolo en uno o dos años yo feliz porque es un gran jugador, pero como te digo el fútbol es raro y le deseo lo mejor este donde le toque estar ”, reconoció.

Carlos Zambrano reconoció su deseo de jugar con Paolo Guerrero (@clubALoficial)

“Me gustaría que Callens juegue en Boca Juniors”

Sobre el pedido de Alexander Callens para que los espere y jugar juntos en Alianza Lima, el defensor deseó que su compañero primero tenga un paso por el club más popular de Argentina.

“ Nos conocemos del Callao , nos bromeamos mucho por interno, sería una dupla linda en Alianza Lima , esperemos que también llegue. Me gustaría que llegue a Boca Juniors, no solo que llegue él sino varios más. Ha mejorado demasiado Alex y eso es sano para la competencia en la selección peruana ”, comentó.

Carlos Zambrano y su recibimiento en Alianza Lima. (Video: Pamela Ríos)

“Estoy en nivel para la selección”

Para Carlos Zambrano la selección es un tema del que no se puede desligar. “Sigo manteniendo mi nivel. Cuando estuve el Ucrania relegado un año allí y pese a eso, el profesor Ricardo Gareca me llamó. Todos se preguntaban cómo iba a rendir, pero nunca tuve problemas con eso. Yo sé en qué nivel estoy”, señaló.

Asimismo, el ‘León’ recibió una pregunta sobre si observó la ‘Noche Crema’ y su respuesta fue esquiva. “Sinceramente no me percate de eso, supe que la ‘u’ tuvo su presentación, no la miré. Más me preocupa lo que hacemos nosotros, la presentación nuestra fue hermosa y eso fue lo más importante”, respondió finalmente.