Paco Bazán fue uno de los invitados a ‘La Fe de Cuto’ y tras disfrutar de sus divertidas historias y ganarse con justicia su plato de ‘Carapulcra con sopa seca’, todo parece que no será así, pues un excompañero en Universitario de Deportes, Oswaldo ‘Polvorita’ Carrión, aseguro que el conductor de ‘El Deportivo’ se guardó la anécdota más disparatada cuando era el arquero de UTC de Cajamarca y decidió contarla. ¡MIRA EL VIDEO!

“ Qué pasó con ‘Paco’ en UTC. Cuéntame esa historia que el blanco se olvidó de contar en ‘La Fe de Cuto ’” , le pidió Luis Guadalupe al exjugador peruano que tras dejar el fútbol hoy está instalado en Hamburgo, Alemania y con el que pudo reencontrarse en su última gira por Europa.

“Lo que pasó fue que en ese tiempo hicimos un partido de exhibición en Cajamarca y paco estaba jugado en el UTC. esa noche jugaba en Lima el Universitario con Municipal para definir al Campeón del Apertura 1999. Yo vaje con Mario Gómez, el ‘Puma’ Carranza y Juan Pajuelo. ‘Paco’ y Cotito, como estaban jugando en UTC, nos fueron a visitar al hotel ”, recordó el exdelantero.

‘Polvorita’ Carrión sobre Paco Bazán: “Su excandalo duró más de una hora”

El delantero recordó, como si fuera ayer, todo lo que pasó en esa noche inolvidable. “ Salimos a una fiesta a celebrar y brindar. Cuando hemos regresado, cada uno lo hizo por su cuenta. Hemos subido a nuestras habitaciones tranquilos sin hacer bulla , cuando a la media hora empiezo a escuchar gritos en la recepción del hotel y lo veo a mi hermano ‘Paco’ gritando ¡Nooooooo! y se tiraba al suelo… ”, contó simulando los movimientos del desorientado arquero.

Francisco Bazán

El atacante no dudó en salir de su cuarto para ayudar a su amigo. “Tuve que bajar para ver qué pasaba. me acerqué y le dije: Paco, mi hermano, ¿qué pasa? y me sorprendió. ¡Nooooo suéltame!, me dijo. Le había dado los ‘Diablos Azules’, no sé qué habrá tomado o qué le dieron. Él se tiene que acordar, porque no fueron diez minutos, fue una hora o más de una hora ”, reveló ‘Polvorita’.

Oswaldo Carrión

‘Puma’ Carranza bajó y tampoco pudo controlarlo

El pequeño jugador recibió el apoyo de otros compañeros para poder controlar al arquero de casi dos metros. “Ya no tenía control y hasta el Puma Carranza bajó al escuchar el escándalo. ¿'Loco’ qué pasa? Preguntó el capitán y Paco nada, seguía llorando, todo el hotel se levantó. Esa no la ha contado y es verídica. Imagínate, él de por sí, es loco, pero ese día estaba más loco. Se sentaba, se paraba, le daban alucinaciones, gritaba ¡Por queeeé! Tú sabes cómo es de escandaloso ese ‘loco’ ”, finalizó el exjugador en un recuerdo inolvidable.

