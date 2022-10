No encuentra respaldo de ningún lado. El medicampista de Sporting Cristal atraviesa Martín Távara sigue siendo blanco de las críticas de todos los sectores del cuadro bajopontino. Esta vez, el turno fue de un expresidente del club Felipe Cantuarias, quien espera una respuesta ejemplar de parte de la institución cervecera apelando a los códigos históricos del equipo sobre un caso tan sensible como el expuesto en el programa Magaly TV La Firme.

La denuncia mediática de la bailarina de Agua Bella, Angye Zapata ha sido material suficiente para que el extitular del cuadro celeste y campeón con Sporting Cristal en 2012. “ La erradicación de todo tipo de violencia, y de manera especial contra la mujer, es innegociable y urgente... ”, expresó desde sucuenta de Twitter.

Después exhortó a los actuales dirigentes del club a que sean consecuentes con la tradición del club que se ha mostrado firme con los valores deportivos y humanos. “ Nuestro Sporting Cristal , honrando la memoria de sus fundadores, siempre ha priorizado el respeto a principios y valores por encima de los intereses económicos y deportivos ”, expresó Cantuarias.

Felipe Cantuarias pidió a Sporting Cristal dar ejemplo ante este nuevo caso de violencia contra la mujer (@Twitter)

Felipe Cantruarias tuvo polémico episodio con Reimond Manco

El expresidente del cuadro celeste es recordado, no solo por el título del 2012 también bajo la conducción de Roberto Mosquera, quien lo apoyó cuando en esa temporada cerró todas las puertas del club a una posible llegada Reimond Manco a la institución “ Nosotros incorporamos jugadores con un comportamiento adecuado dentro y fuera de la cancha. Reimond no cumple con el perfil. Le deseamos la mejor de las suertes pero para un equipo como este, uno debe de saber comportarse ”, indicó en su momento.

Cabe mencionar que los hinchas, al igual que el expresidente, también han mostrado su rechazo sobre la continuidad del jugador en el primer equipo, entre ellos destacó el pedido de la periodista Vanessa Herrera, quien tomó la bandera de los aficionados y exigió la salida del cuestionado futbolista.

“ Martín Távara no debe ser más futbolista de Sporting Cristal. El fútbol no puede seguir albergando a personas que no cumplan con los valores que necesita esta sociedad. Dejemos de ser tan generoso s” , dijo y agregó. “ Esto (como muchos otros tantos casos) nos demuestra que con el talento no basta. Siempre, SIEMPRE, hay que ser buenas personas, antes que buenos profesionales ”,

TROME | Angye Zapata acusa a Martín Távara (Magaly TV, La Firme)

¿Qué medida tomó Sporting Cristal sobre caso de Martín Távara?

El cuadro del Rímac ha tenido un primer pronunciamiento sobre el caso acontecido con Martín Távara, quien ha sido puesto en manos de la comisión de disciplina , que abrió una investigación sobre la situación del jugador para después exponer la conclusiones respectivas y las medidas correctivos.

“Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido y, de acuerdo con nuestra política interna, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente poniéndonos en contacto con el futbolista, así como con su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, compartió Sporting Cristal en un comunicado en sus redes sociales.