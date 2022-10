La última ‘Noche de Copas’ y diversión de Claudio Pizarro dejó algunas frases que quedaron sonando en los hinchas de Paolo Guerrero, entre ellos ‘Paco’ Bazán, conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, quien no tuvo temor en exigir respeto al ‘Bombardero’ por intentar minimizar su condición de capitán cuando le preguntaron sobre su nueva serie de Netflix.

“ Claudio Pizarro que el fin de semana se metió una huasca horrible, hay que ser políticamente correcto: estaba alegre, ahora si lo hubiesen detenido y lo hacían soplar daba positivo, entonces estaba más que alegre y nos ha mostrado una cara que no le conocíamos. Estaba deschavado, que disfrute. Ese movimiento de cintura alocó a las redes ”, dijo sobre su momento en Instagram.

Lo que no pudo perdonar el exguardameta de Universitario fue que la leyenda de la Bundesliga y de Bayern Múnich intentara ‘ningunear’ al goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, cuando le preguntaron por su serie Contigo Capitán. “ Uy se mandó con todo. Ya pues como va a decir ¿Cuál capitán? Héctor Chumpitaz va a ser. No soporto en nuestra cultura peruana, en nuestra idiosincracia, cuando alguien no es frontal ”, expresó con molestia.

Paco Bazán comenta Instagram Live de Claudio Pizarro (Video: ATV)

“No seamos malagradecidos con Paolo Guerrero, nos llevó a Rusia”

“ Me hace renegar cuando te haces el gil y quieres minimizar a la otra persona haciéndote el que no sabe, haciéndote el gil. ¡Loco! Frontal, directo. Cuál capitán Héctor Chumpitaz. ¡No! Paolo Guerrero, el capitán de la selección que nos llevó al mundial, mi capitán ”, expresó el conductor alzando la voz.

Paco Bazán pidió a los ‘Pizalovers’ no olvidar lo que hizo el ‘Depredador’ para llevar a Perú a un mundial después de 36 años. “ El capitán de la selección peruana, el goleador histórico, el capitán que llevó la cinta en un Mundial. Ya vamos a respetar a Paolo, no se puede ser tan malagradecido, más respeto con el capitá n. Estamos mal, paren con la pasión y con los bajos instintos, paren con eso muchachos por favor”, finalizó.