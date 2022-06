Gonzalo Núñez sobre derrota de Perú: “Se cag... en los pantalones”

Luego de la derrota de la selección peruana ante Australia, que nos deja sin participar en la Copa del Mundo Qatar 2022, muchos han tratado de encontrarle una explicación a esta debacle. Uno de ellos fue el periodista deportivo Gonzalo Núñez.

Para el popular ‘Castor’, la selección peruana llegó de una manera soberbia al partido de repechaje, sintiéndose superiores a Australia cuando la realidad era otra.

“Es un fracaso perder así con soberbia ante Australia. Australia desde que empezó el partido salió a buscarlo, yo había dicho el viernes que iba a ser complicado”, señaló en la más reciente edición del programa ‘A Presión Radio’.

“Para mí, se subestimó al rival y el juego de Australia terminó logrando que algunos jugadores de Perú estén nerviosos”, añadió.

En ese sentido, Núñez utilizó un fuerte calificativo para graficar los nervios que sintieron los jugadores durante el encuentro en Qatar. “Puede sonar muy bravo y asumo mis palabras, totalmente. Hoy, Perú se cag... en los pantalones. Llámalo falta de jerarquía o lo que sea pero en Perú se creía que Australia eran unos cojos y les íbamos a ganar”, acotó.

La eliminación de Perú a Qatar 2022 propició la abrupta renuncia de Luis Advíncula a su participación con la ‘Blanquirroja’, la cual repensaría minutos después. Pero quien no dará marcha atrás, a su decisión de apartarse de la selección peruana, es Ricardo Gareca. El seleccionador ya tenía resuelto su futuro antes de volar a Barcelona y en las próximas horas oficializaría su alejamiento definitivo de la FPF.

Ricardo Gareca sostuvo repetidas reuniones con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo, para garantizar su continuidad en la Videna. No obstante, ninguno de estos interlocutores lograron convencerlo en la idea de permanecer en caso Perú no clasificara a Qatar 2022. ”Se acabó la esperanza de ir a nuestro segundo mundial consecutivo. Hasta acá llegó esta aventura, es imposible no quebrarse y hasta aquí llega el ciclo de Ricardo Gareca, porque ya no será más el técnico de la selección peruana”, dijo reveladoramente José Lara, productor de ‘La Fe de Cuto’, quien viajó junto a Luis Guadalupe a Qatar.

“Esto ya era sabido en la interna de la selección peruana, que pase lo que pase, su ciclo con la selección había terminado. Son momentos difíciles, pero hay que superarlos. Es doloroso, se entiende el dolor de todo el país”, reconoció el popular ‘Huachano’ desde Doha, donde Perú prepara el vuelo de regreso.

