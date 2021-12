John Jairo Mosquera es el nuevo delantero de Sporting Cristal. Sin embargo, la llegada del colombiano de 33 años generó una polémica en las redes sociales, sobre todo con algunos aficionados del club rimense que no están de acuerdo con su fichaje.

TE VA A INTERESAR | El Gato Cuba y su reacción cuando le dicen que su hija no se parece a Melissa Paredes

Mosquera aún no ha llegado al país, mucho menos se ha puesto la camiseta de Cristal, y ya viene recibiendo una serie de críticas, algunas cruzando la línea del insulto. Esta situación ha provocado la airada reacción de Roberto Mosquera, técnico del club cervecero.

Este hecho tampoco ha pasado desapercibido para medios internacionales, los cuales han difundido la insólita historia. El diario ‘Mundo Deportivo’ de España, ‘Marca’ de Colombia, ‘Infobae’ y ‘El País’, son algunos de los portales que le han dado espacio a esta noticia.

“Insultos a Mosquera tras fichar por el Sporting Cristal”, “El colombiano John Jairo Mosquera es recibido con insultos tras fichaje por el Sporting Cristal”, “John Jairo Mosquera dolido por insultos tras fichar por Sporting Cristal”, “Insólito: John Jairo Mosquera ficha por Sporting Cristal y los hinchas lo reciben con insultos”, son solo algunos de los titulares que adornaron las portadas.

John Jairo Mosquera firmó para jugar en Sporting Cristal por toda la temporada 2022. Foto: Captura.

La situación ha llegado al extremo de llevar a Mosquera a pensar en no venir al Perú. “En el fichaje de John Jairo Mosquera. Las críticas a la operación por parte de la hinchada de Sporting Cristal ponen en duda, incluso, que el delantero llegue a unirse al conjunto peruano”, publicó el periodista Alejandro Cabo.

🚨 en el fichaje de John Jairo Mosquera. Las críticas a la operación por parte de la hinchada de #sportingcristal ponen en duda incluso que el delantero llegue a unirse al conjunto 🇵🇪. 🏴‍☠️🏴‍☠️✅✅ — Alex Pirata Cabo🇪🇸🇸🇪 (@alexpiratacabo) December 24, 2021

La dura respuesta de Roberto Mosquera a los críticos del fichaje de Sporting Cristal

Sporting Cristal anunció el reciente jueves el fichaje de John Jairo Mosquera pensando en la temporada 2022, en la que el equipo deberá afrontar la Copa Libertadores. Poco tiempo después de que se oficializó el acuerdo, en redes sociales hubo un mar de críticas por la llegada del delantero colombiano. Ante la reacción de aquellos hinchas, se pronunció el entrenador Roberto Mosquera, con la firmeza que se le caracteriza.

“Lo que a mí me duele es este trato, que no es justo, que no es equitativo a lo que nosotros damos como equipo. Tenemos que proteger al equipo de mujeres, a toda la familia de Sporting Cristal, a los menores, a la Reserva. Es por eso que yo en este día que tendríamos que hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido, está dolido, y no ha pisado el Perú. Porque tiene familia en edad escolar, tiene familia en edad universitaria, tiene hermanos en edad laboral... y cuando leen eso dicen ‘¿a dónde están viniendo?’”, expresó Mosquera, para el canal oficial de la entidad rimense.