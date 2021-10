FELIZ. Así se mostró Andrea San Martín durante las primeras horas de este martes 5 de octubre, fecha en la que celebra su cumpleaños 32. La ojiverde compartió en Instagram cómo inició el día, al lado de sus dos hijas y su pareja, Sebastián Lizarzaburu, en medio del escándalo que se levantó por la denuncia por violencia psicológica que le entabló al padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

“Por mas amaneceres así ❣️ los amo!”, dice el texto que acompaña la fotografía, donde se muestran tomando desayuno juntos e irradiando felicidad. En menos de una hora, la publicación superó los 12 mil ‘Me gusta’ y sus fans la llenaron de comentarios positivos.

Asimismo, en sus historias de la misma red social, Andrea San Martín compartió una foto con sus hijitas, con el texto ‘las razones más importantes para ser cada día mejor’. Además, también mostró los saludos de su mamá, Dora Pilares.

Sebastián Lizarzaburu no podía dejar de pronunciarse por el cumpleaños de la empresaria y también usó sus historias para felicitarla. En las imágenes, se les ve a ambos recostados en la cama mientras el ‘hombre roca’ besa a la ojiverde.

CELEBRARON CUMPLE DE LA SUEGRA

El lunes 4 de octubre fue cumpleaños de la mamá de Sebastián y Andrea acudió a un restaurante capitalino para hacer una reserva para cenar. En sus historias, compartió los momentos que pasaron con la familia de su novio.

Por su parte, el ‘hombre roca’ anunció que rompería la dieta por el onomástico de su madre, pero hoy, a pesar de ser cumpleaños de su pareja, vuelve a su régimen alimenticio de rutina.

“Después de la tragadera de anoche, porque ayer fue cumpleaños de mi mama, adividen de quién es cumpleaños hoy, al día siguiente”, dijo mientras mostraba a Andrea y la besaba tiernamente.

“Hoy sí no hay tragedera para mí, comeré rico eso sí, pero respetando la dieta”, agegó en sus historias.

ANDREA DENUNCIA A JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín decidió hacerse cargo de las recientes declaraciones de su ex, Juan Víctor Sánchez, por reclamarle por mostrar a la menor hija que tienen en común tanto en sus redes sociales como en las de su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, indicó Andrea San Martín ante la Policía.

Asimismo, acusó a Juan Víctor de decirle a su pequeña hija que la madre de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, acotó.

“Todos estos mensajes que me viene enviando constantemente me generan estrés, ansiedad y no me permiten realizar mi vida con normalidad”, aseguró la ojiverde.

Para Andrea San Martín la conducta de Juan Víctor Sánchez responde a que no estaría contento con la relación que retomó con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

SEBASTIÁN MANDA MENSAJE A JUAN VÍCTOR

Juan Víctor Sánchez, el padre de la hija menor de Andrea San Martín, arremetió días atrás contra Sebastián Lizarzaburu por estar exponiendo a su pequeña en las redes sociales, sobre todo compartiendo videos donde sale bañándola. Tras este conflicto, el popular ‘hombre roca’ salió al frente para aclarar el tema, ¿qué dijo?

“Si él quiere comentar acerca de mí sobre ciertas cosas que le contaron, perfecto, no hay ningún problema, pero yo no puedo opinar de él porque realmente no lo conozco, no sé qué hace por la vida, si sea bueno o malo”, resaltó.

Respecto al trato que tiene con la pequeña Lara, hija de Juan Víctor, el ‘hombre roca’ remarcó que existe la madurez y la capacidad de saber con quién Andrea San Martín relaciona a sus hijas, dejando en claro que si se las encarga a él es porque confía netamente.

“Si volteas el tema, Andrea también tiene que estar pendiente con quien para Juan Víctor, a qué se dedica y creo yo que hay la suficiente confianza para saber con quién relaciona el padre a su hija”, sostuvo.

Asimismo, Sebastián Lizarzaburu recalcó que ahora Lara es parte de su familia y al ser hermana menor de su hija Maia no hace diferencias.

“Si bien Lara no es hija, ella es la hermana de mi hija y vive conmigo, entonces es parte de mi familia y de mi hogar, no la voy a desatender, yo juego con ella, le preparo el desayuno, la llevo al baño, todo eso. Me consideraría una mala persona tratar a Lara distinto que a Maia y que ella sienta justamente que hay una especie de preferencia con la hermana”, sentenció.

