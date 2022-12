Carlos Galdós se despidió, el viernes pasado, de la primera temporada de su programa ‘Por Dios y la plata’ y afirma que fue todo un reto porque fue conductor y director del espacio, que se transmite por Panamericana Televisión.

“Estoy muy agradecido con Panamericana Televisión, es la primera vez que soy conductor y director de un programa, ha sido todo un reto y estoy muy feliz de que me hayan permitido generar este espacio de conversación y buena onda, tan necesaria en nuestra televisión y en estos tiempos”, dijo Carlos Galdós.

Se van de vacaciones...

Nos tomaremos un merecido descanso, tiempo necesario para crear y replantear los contenidos de ‘Por Dios y por la plata’.

Además, comentó que este año ha sido muy bueno en lo profesional y lo personal.

“Hemos tenido un año increíble, intenso, viajando mucho por el Perú y Estados Unidos, haciendo programas diarios en la radio y la televisión. Cierro el año dando gracias. Esa fue la razón por la que me decidí a compartir contenido y un taller con herramientas que nos permitan planificar, crear y hacer”, señaló.

Y en lo personal, Carlos está más que feliz y anunció su tercer matrimonio, el mismo que se realizará en la temporada de verano.

“Yo sigo creyendo en el amor, siempre apuesto por el amor. El hecho que haya tenido otros dos matrimonios no significa que no me hayan amado. Me han amado y mucho. El hecho que haya tenido un tiempo límite no significa que haya sido una mala experiencia”, expresó en una entrevista.

Carlos Galdós anuncia que se casará por tercera vez con su novia Marita

“Yo siempre apuesto por el amor, el hecho que haya tenido otros dos matrimonios no significa que no me hayan amado. Me han amado y mucho. El hecho que haya tenido un tiempo límite (sus anteriores matrimonios), no significa que haya sido una mala experiencia, sino han sido la experiencia que ha tenido que ser y en la forma que tenía que ocurrir”, expresó Galdós.

Entonces, para ti... ¿El matrimonio no es un acto suicida?

No. El matrimonio no necesariamente tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con poner en orden algunos términos legales. El matrimonio tiene que ver con ordenar y cuidar a la otra persona. Con el amor tiene que ver la convivencia, los pactos que tienes con tu pareja, pero el matrimonio es un trámite que pone en cuidado ante la ley a la persona con la cual estás conviviendo.

