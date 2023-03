ROMPIÓ SU SILENCIO. Fiorella Cayo emitió un video para explicar por las imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’, donde aparece besándose fogosamente con su misterioso galán en la vía pública. La modelo arremetió contra Rodrigo González y Gigi Mitre por vulnerar su intimidad y también aseguró que se encuentra soltera.

La hermana de Stephanie Cayo compartió su comunicado en Instagram para asegurar también que ha dejado de ser amiga de los conductores del mencionado programa. Aseguró que no tienen derecho en acosarla, grabándola a escondidas .

“Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan , fluí en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona ”, dijo.

Trome te comparte líneas abajo las declaraciones que dio Fiorella Cayo.

LAS DECLARACIONES DE FIORELLA CAYO

Es importante compartir verdad. Me ha dado una pena enorme ver como dos personas a las que consideraba mis amigos, a Rodrigo lo conozco desde chico, lo consideré A1 y una buena persona, y a Gigi la conozco también, lo que me dolió no es ver mis besos, sino cómo dos personas utilizaban su poder para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de esta sociedad .

. No es un ampay porque es cuando te agarran haciendo algo malo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta y he ido al edificio del departamento que alquiló. La terraza de una propiedad privada no es vía pública.

Me motiva a besarme los abrazos muy tiernos que recibí. Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento porque la intención no era tener relaciones ni nada más. Solo era conocernos y compartir cómo me sentía, se dieron besos apasionados porque apasionada soy. No me doy besos así con todo el mundo.

Yo estaba muy consciente, mi voz interior me decía 'no te vayan a grabar con él'. Entonces, miramos a todos lados... pero me dije me tengo que dar el permiso de fluir un poco con mi presente.

Me gusta dar amor en todo lo que hago, a mí misma, a las personas que me importan, en acciones positivas. No solamente es una pareja y está ligada al sexo.

Vimos que estábamos solos y él me dijo 'tengo ganas de besarte'. Siempre digo que no, pero luego 'por qué no'.

Qué están haciendo como programa, qué están haciendo con la sociedad. Por rating, por plata y seguidores se han olvidado todo el respeto a la intimidad de alguien. Yo a ese programa le había dado una entrevista.

(Rodrigo y Gigi) Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, fluí en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona. Nunca va a estar bien que alguien me siga y se esconda para grabar y compartir un momento que era solo nuestro.

Lamento mucho que se hayan portado así conmigo, sé que es su programa, su trabajo, pero han debido respetarme a mí y la amistad que creo que teníamos. Consideraba que ustedes dos tenían ciertos límites y uno de esos siempre tiene que pensar en el otro.

Me he reído mucho con los memes que han creado, espero que todos tengan besos apasionados. Solo siempre cuiden su intimidad.

No pensé que 'Amor y Fuego' sea un programa así. Pensé que iban a tener más respeto conmigo, no lo tuvieron, qué pena. Por ustedes porque finalmente la vida nos devuelve lo que damos. Yo siempre hago el bien.

Rodrigo, yo nunca hubiera sacado un video tuyo besándote con un novio . Nunca, así me pagaran millones de dólares, tú eres un hombre que se merece todo mi respeto. Gigi, lo mismo, te quiero mucho, pero fueron unos besos apasionados nomas. Respetémonos más y seamos menos juzgadores.

