Leslie Stewart afirmó que, ahora que está soltera, Alondra García Miró podría retomar su carrera como actriz porque tiene ‘pasta y carisma’ y pareja que no suma, es mejor botarlo. Además, contó que desde hace un buen tiempo tiene una pareja estable.

“Si quiere retomar su carrera de actriz, ya depende de ella, yo la veo muy bien, con harta chamba”, manifestó.

En el programa ‘En boca de todos’ comentaste que Alondra estaba mejor soltera, que con Paolo la veías muy oprimida...

Ahí hago comentarios porque es parte del programa, pero a mí no me gusta hablar de terceros. A Alondra le deseo lo mejor.

¿Conociste a Guerrero?

No lo conozco, solo de hola y chau. Me pareció una buena persona, pero a veces dos buenas personas no hacen que una cosa funcione.

Alondra tiene pasta para la actuación.

Sí, claro, por supuesto y tiene mucho carisma. Así que si quiere ser actriz, le puede ir sumamente bien.

Hay parejas que te dan alas para volar y otras que te retienen...

Por supuesto, primero eres tú como persona, y pareja que no sirve, chicas, bótenlo.

Hay chicas que se dejan manipular por las parejas.

Sí, claro. El ser humano es muy manipulador, todos los somos de alguna manera....

Tú no permitirías que ninguna pareja te prohíba escenas románticas en una serie o película...

No pues, pobrecito... pero en algún momento sí me ha tocado, por algunas cosas, callar ciertas situaciones como de repente estar un poco desamparada con mis tres hijos. Siempre va a suceder, hasta la que se cree más fuerte tropieza y tienes que pasar ciertos malos ratos para ponerte de pie.

Hablando de otro tema, ¿Como te sentiste con la partida de Diego Bertie?

Bueno, obviamente triste como todos los peruanos. No se necesita conocer a esa persona, con tan solo verlo en la pantalla ya se siente que lo conoces y da mucha pena. Era un hombre talentoso, perdida de una vida, pero es parte de

Y cómo va el corazón, ¿tienes un nuevo amor?

No, yo tengo una relación estable

Estás muy enamorada...

Sí, estamos muy bien, ya casi cinco años. Estamos disfrutando la relación en pareja, viajando.

Digamos que estás en una etapa linda de tu vida, con amor y trabajo.

La verdad que sí. Felizmente me tocaron trabajos lindos, acabo de terminar ‘Brujas’, ahora me toca trabajar con Renato, con un personaje poco diferente de lo que ya he hecho, tengo una relación, todo está yendo viento en popa, mis hijos están bien, falta un poco de billete, pero todos estamos igual.

Cuéntanos un poco de tu personaje en ‘Al filo de la Ley 2′.

Es una persona muy decidida, correcta, quiere acabar con esta mafia y no va a escatimar esfuerzos. Lo que tenga que hacer, lo hará.

Tu participaste en la primera entrega...

No, yo llegué de Estados Unidos en el 2015 y justo a los pocos meses se estrenó la película, así que no participé. Pero, ahora desde la primera ya me habían dicho que me querían y bueno aquí estamos.

