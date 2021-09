Katty Portella, la popular ‘Flor de Huaraz’, vuelve a cobrar notoriedad tras su polémico romance con Junior Marcano, un cantante venezolano de 26 años. Pero, ¿Quién es realmente este muchacho que recientemente se descubrió que tenía una denuncia por extorsión? En esta nota te contamos los detalles del muchacho que ahora es blanco de cuestionamientos.

En el 2018, Katty Portella, la popular ‘Flor de Huaraz’, contó que luego del mal momento que vivió por la separación del ‘Gringo Karl’ (Carl Enslin), se encontraba tranquila y feliz retomando con fuerza su carrera musical al lado del cantante venezolano Junior Marcano.

“Se llama Junior Marcano y hemos grabado un tema juntos que se titula ‘Porque no me das’ en homenaje a Pepito Quechua, mi maestro. Con Pepito trabajé muchos años y soy la única mujer que tiene su estilo, el pícaro. Además, con Junior fusionamos nuestro folclore y el joropo”, dijo Flor de Huaraz.

En redes sociales, Junior Marcano compartía fotografías junto a Flor de Huaraz y muchos empezaban a especular que mantenía un romance con ella ya que se había convertido en su nuevo compañero artístico.

CASI SE PELEA CON EL GRINGO KARL EN ‘ANDREA’

Sin embargo no fue hasta el programa de Andrea Llosa que Flor de Huaraz presentó en sociedad a su novio en medio de un enfrentamiento con su expareja, el popular Gringo Karl.

“Flor es una gran mujer. Me gusta compartir muchos momentos con ella. Soy feliz con ella. No quería hacerlo. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaído por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente. Me han contado cosas muy privadas, que ese señor (’Gringo Karl) es un sinvergüenza”, comentó el venezolano.

Luego, el ‘Gringo Karl’ le comenzó a responder y se cruzaron de palabras, a lo que la pareja de Flor de Huaraz se levantó del asiento para ir hacia el sudafricano. Finalmente, llegaron a una conciliación para poder divorciarse después de 10 años.

TROME - Junior Marcano casi se agarra a golpes con Flor de Huaraz. (Andrea)

DENUNCIADO POR EXTORSIÓN

Días después, La Flor de Huaraz llegó junto a su novio al programa de Magaly MEdina sin conocer de la denuncia por extorsión que pesaba contra el venezolano Junior Marcano.

Al escuchar la denuncia, la Flor de Huaraz argumentó que recién se había enterado, mientras que su novio venezolano Junior Marcano intentó darle explicaciones

“No sé por qué no trajiste toda la historia completa para que tu público lo vea. Aquí todos somos importantes, a mí no me faltes el respeto de esa manera señora Magaly... Sí, me voy a ir, no sé si tú te vas a ir, te espero acá”, dijo el muchacho antes de retirarse del muchacho.

¡Se fue del set! Magaly ‘desenmascara’ EN VIVO a novio de la Flor de Huaraz por denuncia por extorsión