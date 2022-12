Magaly Medina pasó un duro momento luego que Lucho Cáceres le ganara el juicio por difamación y que ahora tendrá que pagar el monto de 70 mil soles al actor. Tras la fuerte respuesta de la ‘urraca’ en su programa, los usuarios recordaron la vez en que la conductora también se enfrentó a Antonio Pavón, con quien ahora lleva una buena amistad.

En el año 2019, Antonio Pavón arremetió fuertemente contra Magaly Medina luego que ella defendiera a Sheyla Rojas cuando tenía problemas por su pequeño hijo Antoñito. En una entrevista para Trome, el español le lanzó duros calificativos a la esposa de su gran amigo Alfredo Zambrano.

“ Ella es una periodista sin credibilidad. Ella miente con tal de hacer un punto de rating, es capaz de vender a su madre, por eso no tiene amigos ni nadie que la quiera... Creo que debe dejar la televisión y dedicarle más tiempo al psiquiatra”, dijo.

En esa línea, Antonio Pavón defendió su posición, asegurando que nunca le ha faltado el respeto ni insultado, como ella lo había dicho. Recalcó que la conductora se la daba como abanderada en defensa de la mujer cuando denigra.

“Alfredo es una persona extraordinaria con una educación exquisita. Magaly no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un caballero y la otra, una marginal... Lo marginal está al borde, no forma parte de lo central. Así es Magaly en la vida real”, señaló.

LA RESPUESTA DE MAGALY A ANTONIO PAVÓN

Totalmente molesta, la respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar y arremetió duramente contra Antonio Pavón por llamarla “marginal”.

“Yo me he ganado mi nombre y no vivo de mi tío, de mi mamá, ni de mi papá, vengo de orígenes muy humildes y honestos, no le he quitado nada a nadie, así que estoy muy orgullosa. Si eso para ti es ser una marginal a mucha honra lo soy, patancito de medio pelo”, puntualizó.