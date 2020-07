MOSTRÓ TODA SU FURIA. Magaly Medina expresó su malestar en redes sociales luego de que un usuario la tildará de “cara de suela” y hablará mal de su papá.

La periodista está en el centro de la polémica tras decir que resolverá en privado el video donde su esposo aparece en una fiesta con amigos. Una usuaria de redes sociales se mostró bastante indignada por las declaraciones de Magaly Medina, al punto que no dudó en insultarla y hasta hablar mal de su papá.

“Eres bien cara d suelo @magalyperu Hoy criticabas a Centella porque tiene 5 hijos de madres diferentes ¿Tu padre cuántas hijos(as) tiene de madres diferentes? No seas conchuda , si tu padre también fue un sinvergüenza. Críticas a borrachos cuando tu esposo y tú también son borrachos”, manifestó la usuaria Fanny Castagnino.

La periodista no soportó ser criticada y arremetió contra la usuaria. “¿Perdón? Quien eres para hablar de un tema que no conoces. Mi padre estuvo casado antes de hacerlo con mi mamá y jamas dejó hijos regados por el mundo. No te atrevas a hablar de un maravilloso hombre trabajador, honesto y responsable como pocos. Estoy orgullosa de ser su hija”, menciona Magaly Medina.

Como se recuerda, la periodista habló sobre el video donde aparece su esposo, pero indicó que no iba a pronunciarse en su programa sobre el tema. “Hay cosas que hago en 22 años de carrera televisiva que tengo. Siempre he respondido por mi actos, jamás por los actos de otras personas, así se trate de mi propia familia. Eso es lo que haré ahora y otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y mi matrimonio”, concluyó.

Esposo de Magaly Medina es ampayado en tono (TROME)

