Magaly Medina señaló que Alessia Rovegno , si bien es una chica bonita, no estuvo preparada ni a la altura para representarnos en el Miss Universo, certamen en el que quedó dentro del top 16. La ‘Urraca’, en ese sentido , comentó que Janick Maceta impresionaba en la pasarela y se le notaba segura.

MIRA ESTO: Alessia Rovegno clasificó al top 16 del Miss Universo

Magaly tu post en TikTok sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo tiene varios comentarios...

Claro pues, yo lo dije hace mucho tiempo, no es que no sea bonita, es una chica muy bonita, pero no es una belleza que salga de lo común, de lo normal, habían chicas tan bellas, con actitud y una fortaleza que se les veía con un gran desenvolvimiento que ya muchas quisiéramos tener. Esta chica de República Dominicana, la venezolana, claro no estoy de acuerdo con que haya ganado la norteamericana, porque no sé cuáles serán las normas de este concurso . A esta chiquita le falta personalidad, no sabe decir cuatro palabras juntas, tiene que prepararse mucho, leer bastante, ella tiene una belleza fría, gélida que no transmite nada, así que no sé de dónde vienen tantas alabanzas. Está bien, la chiquita es joven, pero Janick Maceta era más y debió ganar la corona del Miss Universo aquella vez, una lástima que no la haya obtenido.

Ojalá el próximo año tengamos más suerte...

Bueno, que no escojan a dedo.

LEE ESTO: Karen Schwarz se despide de Latina Televisión tras 11 años

Algunos piensan que el impase con el traje típico, cuando se le rompió el ala, le restó puntos.

Yo no creo, porque fue bien ‘rochozo’ lo del traje típico de la Miss Estados Unidos que apareció con semejante armatoste, caminaba horrible, yo lo hubiera descalificado. Pero como dice la dueña del concurso no solamente es belleza, si no también ver que son chicas inteligentes. Janick Maceta, por ejemplo, transmitía seguridad, desfilaba en la pasarela e impresionaba, era diferente. Creo que las personas deben tener siempre algo que las haga distintas y precisamente Alessia no es el nobel de medicina, la chiquita se vende como empresaria, pero el dueño de la panadería es su papá, influencer yo no sé de qué, entonces creo que aún no ha hecho nada por la vida, solo quería convertirse en una Miss Universo, porque cantante, canta algo con la hermana y ahí no más, creo que su mayor mérito hubiera sido ser Miss Universo, pero las mujeres de hoy en día no solo quieren ser Miss Universo para tener una corona en la cabeza, para sentirse la más bella del mundo. Hoy ser Miss Universo, es ser una mujer empoderada, con inteligencia, personalidad y profesión .

Magaly, ¿ no crees que normalizar los ataques y la mala vibra que le mandaban en redes, le bajaron las pilas?

Por favor, ella ha recibido muy buena publicidad, últimamente todos los diarios han estado pendientes de ella, no le puede echar la culpa a eso. Cuando uno es bueno en lo que hace, las malas vibras no le afectan para nada , esta no es una cuestión de suerte , esta es una cuestión de estar o no preparado, de si estás a la altura de un concurso, punto no hay más y ella no era la concursante ideal.

JESSICA NEWTON LE RESPONDE A MAGALY

Jessica Newton compartió un video de ‘la urraca’ calificando a la Miss Perú como ‘la más insípida y que no trasciende’, además, muy grande colocó la palabra Bullying sobre el video.

“No permitan jamás que nadie limite sus sueños”, escribió la empresaria sobre la imagen en un claro mensaje para que nadie deje luchar por sus metas, a pesar de los comentarios negativos.