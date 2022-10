Magaly Medina ofreció declaraciones a Trome tras acudir a su local de votación este domingo 2 de octubre. La conductora de ATV tildó de “hipócrita” a Gisela Valcárcel por sus críticas en televisión tras invitar a personajes como Melissa Paredes y Giuliana Rengifo en su programa de ‘El Gran Show’.

“Me he enterado en la mañana que he sido tendencia. No veo su programa, yo empiezo a trabajar el lunes, sábado y domingo veo mi vida personal, pero he leído los periódicos. Ahí nos veremos, con ella siempre estamos de igual a igual , me encanta”, dijo.

“ Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella . Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión. Acuérdense lo que le hizo a Karla Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de domínguez con la chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es”, agregó.

TROME - Magaly Medina responde a Gisela Valcárcel (Video: Lady Gamarra)

MAGALY NIEGA HABER LLORADO CON GISELA

En otro momento, Magaly Medina desmintió a Gisela Valcárcel por asegurar que la ‘urraca’ lloró junto a ella. La conductora de ATV acotó que todos los detalles de esa historia lo revelará este lunes en su programa.

“ Pobrecita, ella ya está mal de la cabeza, debería chequearse con un buen neurólogo , le puedo dar uno. Jamás, nunca (he llorado en sus brazos) ha sido mi confidente. Yo voy a contar la parte de mi historia. Acuérdense la bruja soy yo... mañana espérense, hoy no trabajo, hoy es día de elecciones”, precisó.

“ No (me llevaré las carteras a la tumba), pero las uso , ella tampoco se va a llevar nada a la tumba debería gastárselo también o se lo va a dejar de herencia a su yerno. Hace tiempo que muestra su verdadera personalidad”, señaló.