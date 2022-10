Magaly Medina celebrará este sábado sus bodas de plata televisivas y dijo que todo lo que ha vivido, incluso su paso por prisión, lo repetiría porque su sueño se ha cumplido al conducir un programa de espectáculos.

En estos años al aire pasaste por cosas positivas y duras como la cárcel, ¿repetirías todo lo que has hecho hasta ahora en TV?

Sí, no me arrepiento de nada de lo que hice. Quizás algunos excesos al principio de mi carrera cuando estaba en Latina, como el caso de ‘las prostivedettes’, cosa que ya he dicho, pero después lo volvería a hacer todo igual, aunque ello conlleve pasar nuevamente por prisión.

¿Por qué nunca cruzaste la frontera en pos de la internacionalización?

Soy un producto netamente peruano, hecho para peruanos. Nunca fue mi intención internacionalizarme, yo no me muero por eso, ya tener un programa propio, que nunca lo había soñado en mi vida y el estar tantos años al aire, para mí es un premio grande y un sueño cumplido. Para internacionalizarme tengo los viajes.

¿En la celebración vas a tirar la casa por la ventana?

Es una celebración sin farándula, es una celebración familiar, acompañada de algunos ejecutivos del canal y mis productores de televisión de estos últimos años. Vamos a bailar con dos orquestas, ‘Combinación de La Habana’ y ‘La Río Band’.

¿Ya renovaste contrato?, ¿te vas a tomar un año sabático?

El contrato se verá la otra semana y por el momento no voy a tomar ningún año sabático. Me tomé el año sabático después de quince años, porque realmente lo que quería era hacer un programa de una vez por semana, quería tener más tiempo para mí, más tiempo para mi relación, para mi pareja. Yo había empezado una relación con Alfredo (Zambrano), entonces quería tener más tiempo disponible y quise hacer otras cosas. De verdad, siempre había sido una piedra en mi zapato el sentarme en un noticiero de televisión.

Intentaste en ese rubro, pero luego volviste al nicho del entretenimiento.

Lo hice y lo hice creo que bien, pese a que la gente en el canal, en Latina, la gente que dirigía prensa no me quería, no me pasaba, me ponía todos los bloqueos habidos y por haber, el productor me bloqueaba todas las cosas que yo quería decir, porque había que hacer un nuevo periodismo, pero sí funcionó. Hasta ‘La purita verdad’, que desgraciadamente lo pusieron bajo el rubro de prensa y no de entretenimiento, sin el apoyo necesario. Pero mira, yo hacía más puntos que los que hacen ahorita los que están al aire y otros programas por el estilo, hacía cuatro, cinco puntos de promedio. Lo que pasa es que mis enemigos jurados, a los que los mandan a hablar, dicen que la purita tuvo dos puntos. No, mentira. ‘La purita’ tuvo muy buen resultado. No fue siete puntos, pero sí era lo que normalmente, hasta ahora tiene Latina en ese segmento, en ese horario. Pero lo mejor que hicieron fue levantarme del aire, a propósito, con la disculpa del comentario que hice de Guerrero. Fue lo mejor que hicieron, porque yo ya había hablado con el dueño de ATV hacía un año atrás y él ya me había propuesto volver, pero para la noche.

