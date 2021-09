Maricarmen Marín no cabe en su cuerpo de contenta y confiesa que está muy emocionada esperando el momento para tener en sus brazos a su primogénita. Con seis meses de embarazo, la cantante y conductora nos cuenta cómo se está preparando para ese gran día.

Maricarmen, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa?

No sé cómo explicarlo. Todo lo que escuché, lo que leí o vi no tiene comparación con lo que estoy viviendo en carne propia. Es una felicidad que desborda mi alma.

¿Cuál es el antojo más extraño que has tenido?

La verdad no tengo antojos hasta el momento. Solo se acentuaron aquellas cosas que ya me gustaban.

¿Qué te da miedo de esta nueva etapa?

Me da miedo lo que no dependa de mí, lo que yo no puedo solucionar.

¿Qué te emociona de la llegada de tu bebé?

Todo. Quiero tocar a esa persona que amo sin conocer, descubrir su carácter, su temperamento, su voz.

¿A quién le diste primero la noticia?

A Sebastián (Martins, su pareja). Luego a mi papá y a mi hermana.

¿Tienes todo listo para el nacimiento?

Nunca sabré si tengo todo, pero me estoy apoyando mucho con la sección ‘Mundo Bebé’ de Metro.pe que es una página dedicada a padres primerizos, como nosotros.

¿Qué ha sido lo primero que has comprado?

En un viaje familiar en 2014 compré una colección de muñequitas para mi futura bebita. Así que ahí tengo una historia para contarle a mi hijita.

¿Cuál es la fecha estimada para el nacimiento de tu bebé?

Diciembre, que es un mes especial para mí, por la partida de mi mamá, mi amor por la Navidad y la familia.

¿Cómo te organizas para continuar con tus actividades?

En estos tiempos tenemos más herramientas para organizarnos. He trabajado mucho para este momento y una de las cosas que aprendí desde niña es a enfocarme, planificar e identificar mis prioridades.

¿Te tomarás un tiempo fuera de los escenarios?

Solo sé que no dejaré de hacer cosas. Mi mayor motivación es mi bebita y la construcción de mi nueva familia junto a Sebastián. Ambos estamos enfocados en disfrutar este momento.

TE PUEDE INTERESAR

Lesly Reyna, ex Miss Perú y modelo de ‘El último pasajero’, se casará con chico transgénero y planean tener un bebé

“Mujer”: la pasión desconocida de Gökçe Eyüboglu, Ceyda en “Kadin”

Yoshimar Yotún: “Cada payaso en el fútbol” ¿Dardo para Barcos?