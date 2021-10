SE VA. Melissa Paredes estuvo EN VIVO este jueves en América Hoy y anunció que ya no será parte del programa matutino liderado por Ethel Pozo por una temporada. La también actriz fue la protagonista de un ampay de Magaly Medina, donde se le ve muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda, a pesar de estar casada con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

Tras las imágenes, la conductora emitió un comunicado donde anunciaba que había terminado con el futbolista a fines de setiembre, pero él la desmintió y aseguró que recién se enteraba de su separación.

“Este será el primer y único comunicado que haré, por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia. El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio”, escribió ‘El Gato’.

LA VERDAD DE MELISSA PAREDES

CONTÓ SU VERDAD. Melissa Paredes rompió su silencio este jueves y se pronunció tras su polémico ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del Show, y su separación de Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa Paredes

La también actriz aseguró que su polémico comentario no fue redactado por ella, por lo que generó confusión con las fechas de su separación de Rodrigo Cuba. “Fue en setiembre, octubre... el ampay fue anteayer... el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.

Asimismo, indicó que habían acordado que emitirían el comunicado en diciembre, fecha hasta la que vivirían juntos. “Pequé de confiada, de confiar en una persona que me dijo que jamás me había daño”, aseguró Melissa Paredes.

“Hemos ido a bautizos, cosas juntos, pero ya estábamos separados, se supone que nos íbamos a separar de a pocos, por el bienestar de nuestra hija”, dijo la conductora, al mismo tiempo que aseguró que no pensaba divorciarse del Gato Cuba.

DEMANDARÁ AL GATO

“Él sabía la verdad, le dije la verdad desde que sentí que alguien me atraía. Ha sido desde finales de setiembre, le dije, él me dijo si estaba segura y terminamos nuestra relación en julio”, dijo Melissa Paredes

Asimismo, indicó que lucharon por varios años por mejorar su romance, pero ya no daba para más. “Desde el 2019, 2020, 2021... en julio de 2021 la familia se enteró y fue terrible. Conversamos con la familia, nos dijeron ‘ustedes pueden superar esto’, creíamos que lo estábamos superando pero parece que no, tiramos mucho de la cuerda y ya no da más, es mi error no haber sacado un comunicado antes”, indicó Melissa Paredes.

Por otro lado, se mostró indignada con el Gato Cuba por haber emitido su comunicado y anunció una demanda contra él. “Lamentablemente yo voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas legales, porque no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, que te dice que todo va estar bien y saca un comunicado que dice que se entera hoy”, agregó la también actriz.

“Lo vamos a resolver por la vía legal, porque yo ya no confío en sus palabras”, aseveró.

EL GATO NO SE QUIERE IR DE SU CASA

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que le pidió a Rodrigo Cuba que se retire del departamento donde conviven con su hijita, pero él se negó y ella no tiene a d´nde ir. “Si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar... para mí la palabra valía más que cualquier cosa legal pero por lo visto no es así, ahora voy a tener que ir con pruebas, con todo, a hacer la parte legal”, indicó.

PAPÁ DEL GATO NO QUERÍA A MELISSA

El matrimonio de Melissa Paredes con Rodrigo ‘Gato’ Cuba nunca fue visto con buenos ojos por parte del padre del futbolista, Jorge Cuba, y aquí te contamos los motivos.

Hace 4 años, cuando explotó el escándalo de Odebrecht, se conoció que Jorge Cuba nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenía su hijo con Melissa Paredes debido a la procedencia humilde su familia y porque él esperaba que su primogénito se case con una mujer adinerada y de ‘apellido’. En todo caso, alejada de la farándula.

“No quería que se case con esta chica (Melissa Paredes) (...) Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y que su familia es cholitos’. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, manifestó Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada, quien fuera expareja de Jorge Cuba.

Asimismo, la misma fuente señaló que el exviceministro de Transportes siempre estuvo en desacuerdo con la relación que mantuvo el jugador con la exchica reality y Miss Perú, debido a que pertenecía al mundo de la farándula.

“Él casi se muere cuando su hijo le dijo que se casaba con esta chica (Melissa Paredes) (...) No le gustaba por lo que era ‘vedette’, bailarina, pero no era de su agrado para nada por la familia de ella”, dijo Zaida Tejada.

No obstante el rechazo, Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, mujer famosa por las pantallas y futbolista profesional, se casaron y su matrimonio duró cinco años, cuando acabó en medio de un ‘ampay’.

