Rodrigo Tapari besó suelo chimbotano, durante la presentación, con lleno total que tuvo en Nuevo Chimbote, para agradecerle al público norteño por respaldar su carrera como solista, pues fue en Trujillo, en el año 2018 que debutó con su solista con su propia banda dejando atrás los años en lo que formó parte de la agrupación ‘Ráfaga’ con la que cosechó muchos éxitos.

Tapari, a medio show hizo un alto para dirigirse al público chimbotano y afirmó “Ustedes merecen el mayor de los respetos. El honor a todo Perú y gracias siempre por recibirnos con tanto amor. Si yo tengo algo en mi corazón es el respeto a todo el Perú. Si alguien me vio nacer como solista fue Perú; mi carrera como solista empezó en Trujillo un 1 de enero del 2018, y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón”, para luego arrodillarse y besar suelo chimbotano como clara muestra de su respeto, aprecio y admiración a Chimbote y todo el Perú”.

El argentino y su banda se encuentran en nuestro país cumpliendo una extensa gira que continuará este 29 de junio en Casma, 01 de julio en Trujillo, el 02 en Lima (Campo Deportivo Liga VES) y 03 en Arequipa.

“Estamos muy agradecidos y también emocionados por el cariño de los peruanos. Desde que se inició nuestra gira en Tacna la respuesta del público peruano ha sido inmensa. No tengo palabras para tantas muestras de aprecio, estoy muy agradecido por sus miles de aplausos que siempre han sido y serán el mejor alimento para mi carrera artística, y ahora más en mi etapa como solista”, señaló con la humildad que lo caracteriza el artista coautor del hit ‘Una cerveza’.

Por otro lado, Rodrigo Tapari, ratificó su deseo de algún día ser un peruano más con todas las de la ley. “Me encantaría tener la nacionalidad peruana. Perú es un país que siempre me abrazó fuerte. En Perú comenzó mi etapa como solista, debuté con mi propia banda en Trujillo el 2018. Perú me vio nacer y crecer musicalmente. Ojalá algún día pueda cumplirse mi sueño de ser un peruano más, sería un honor la verdad”, confesó Tapari, que luego de cuatro años volvió a suelo peruano, y esta vez tiene como flamante jale al tecladista peruano Carlitos Quiroz (exGrupo 5) que lo acompañará en toda la gira a realizar en nuestro país.

Como es sabido, Rodrigo Tapari hizo este 2022 un feat con Papillón del tema ‘Fue difícil’, siendo un rotundo éxito entre sus miles de seguidores de todo el país amantes de la cumbia. Fue la voz principal de Ráfaga durante 14 años (2003-2017) y coautor de canciones como ‘Una cerveza’. Al frente de su propia banda, lanzó con éxito sus primeros singles ‘Y para qué sufrir’ y ‘Que ya no me llame’. En el transcurso del año las canciones ‘Fue difícil’, ‘Acá me tenés’, ‘Fue culpa de los dos’, ‘Dame tu mano’, y su corte ‘Es tan grande este amor’ que en menos de dos años superó los 140 millones de reproducciones en YouTube.

Muchas personas lo recuerdan por su participación en PopStars (Telefé 2002), pero actualmente Rodrigo Tapari es reconocido por su versatilidad y fue nominado por tercera vez en su etapa como solista en los Premios Gardel 2021, y sus canciones se escuchan en las plataformas digitales en más de 88 países. Durante la pandemia realizó shows de streming con su agrupación completa y también en solitario, uno de ellos fue Festival Online Billboard Argentina. En diciembre del 2021 fue su primera presentación en el Luna Park, donde presentó nuevas canciones e hizo gala de todo su talento artístico de talla mundial.