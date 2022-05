Dayanna Lavado, expareja del salsero Jean Pierre Puppi, denunció haber sido víctima de violencia de género por parte del integrante de la orquesta You Salsa, como reveló “Magaly TV: La Firme” en su edición de este jueves. Ambos tuvieron un careo a distancia.

El reportaje hizo cuenta que la víctima, que había acudido a una reunión familiar en la vivienda del salsero Jean Pierre Puppi -actual pareja de Chris Soifer-, quien en un momento la llevó a otro piso y forcejeó para quitarle su celular a su pareja dado que quería revisárselo.

“No quería que me le acerque, me dijo ‘tú hablas con otros patas y me dices que estás enamorada’ (...) Yo le dije que no me quiero ilusionar de nuevo contigo”, relató Dayanna al programa, tras lo cual indicó que este le propinó tres golpes como parte del forcejeo.

Expareja de Jean Pierre Puppi, de You Salsa, denunció haber sido víctima de agresión y esto dijo el salsero

La versión del salsero Jean Pierre Puppi

Al respecto, Jean Pierre Puppi rechazó todas las acusaciones y señaló que no le dio ningún puñete a su expareja, sino que “solo tuvo una reacción” ante un presunto golpe a sus genitales.

“Si yo la hubiera querido pegar, ¿crees que solamente le voy a hacer eso? Todo es mentira. Lo que ella está diciendo es mentira (...) Yo le quité el celular que yo compré porque ví que tenía mensajes de amistades mías”, dijo al respecto Puppi.

Tras ello, ambos fueron puestos para un careo en un enlace en vivo, aunque el salsero negó y encaró a la madre de sus dos hijas. “Yo no entiendo por qué ella habla mal de mí a todo el mundo, se burla de mí”, dijo en reiteradas ocasiones previo a ser interrumpido por Magaly Medina.

