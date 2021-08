Periodismo de periodistas. La profesión se siente, se vive, se sufre y se disfruta. Melissa Rodríguez, presenta sus informes en ‘Reporte semanal’ todos los domingos, por la señal de Latina. Ella es una chica espiritual que abraza la religión Hare Krishna y se ha sentido amenazada por corruptos a los que ha denunciado, esposas de sicarios del Callao y hasta de ladrones internacionales. La chica ama su trabajo y recomienda que en este oficio, no ‘vale’ apagar el teléfono.

1. LOS RIESGOS...

Meterme un día al restaurante de un tipo que robaba en aviones. Abría los compartimientos, se equivocaba del equipaje de mano y robaba cámaras filmadoras. Tenía denuncias en Argentina y Brasil, encima llevaba un carné falso de periodista. Llegué a entrevistarlo por su local, le pregunté sobre lo que se le acusaba y se puso como loco, su mujer salió y entre los dos nos rompieron la cámara.

2. INTUICIÓN PERIODÍSTICA...

En mi primer viaje me tocó ir a Casma a buscar un asentamiento humano de venezolanos. Llegamos y no había el bendito lugar. Rondamos la ciudad y nada novedoso. Cuando regresábamos derrotados vimos un cultivo de pimientos y ajíes. Unas personas caminaban por la Panamericana Norte, eran muchos venezolanos. Descubrimos que eran campos de explotación, sumaban casi 200, les daban algo de comida, donde dormir y sin pago.

3. AMOR AL PERIODISMO...

Estoy en un programa que me da libertad para manejar mis horarios, pero como sale los domingos, normalmente los sábados en la noche estoy editando la nota que saldrá el domingo temprano. Muchas veces lo haces hasta las 4 de la mañana. Sale una marcha, te llaman y te dicen: “Los demás salieron de viaje, lo haces tú”. O tu información la tenías el viernes y varió al día siguiente y tienes que salir a actualizarla. Cuando esto te gusta, no apagas nunca tu teléfono.

4. UNA AMENAZA...

Hice una nota en el Callao sobre las mujeres que eran parte de la cúpula de Félix Moreno, el expresidente regional. Llegaban a buscar cupo, las inscribían como parte de la planilla, pero no querían trabajar. Se me vinieron encima, me hablaban al oído, me amenazaban, bajaban la cámara. Decían que sus parejas eran sicarios y, la verdad, estuve un par de días pensando.

5. UN CONSEJO A FUTUROS PERIODISTAS...

Lo que hiciste de bueno en el último domingo no te sirve de nada para el martes, que es la reunión para ver el nuevo programa. Hay que llegar con cuatro temas bien coordinados, investigados y listos para ser ejecutados. Tu último reportaje pudo haber sido muy bueno, pero tienes que echarlo al olvido y empezar.

6. LOS DÍAS LIBRES...

Se supone que descanso domingo y lunes, pero la verdad solo lo hago el fin de semana, porque al día siguiente me reconecto para hacer llamadas, contactar y poder aparecer en la reunión con temas claros y avanzados.

7. LA JEFA MÁS ‘DURA’...

Recuerdo que con Patricia Melgarejo debíamos tener toda la pauta completa. Llegabas preparada hasta con la música que le ibas a poner a tu reportaje, ella lo miraba y te cambiaba el orden, desde el inicio, hasta te sugería la música. Incomodaba un poco, pero después, cuando veías lo que salía en televisión, te dabas cuenta de que te había dado un gran consejo y sabía mucho del tema.

8.- Hare Krishna

En el mundo de la televisión hay mucho ego y aparentan algo que no es porque hay un personaje frente a la cámara. En el Hare Krishna te enseñan es a tratar de vencer tu ego. No te puede ganar a ti y hay una suprema personalidad que es Krishna, la suprema personalidad de Dios. En base a ello, te das cuenta qué todas las personas son el reflejo de ti misma. Siento que la TV es mi herramienta para ayudar a la gente.

