Yahaira Plasencia: “Estoy dando todo de mí en El artista del año, me estoy divirtiendo muchísimo”

La participante de El artista del año llegó esta mañana a América Hoy para hablar de su sentencia en el reality y de sus secretos. Al inicio del programa la conductora Janet Barboza le preguntó a Yahaira por su desenvolvimiento en la pista, pues hasta el momento no ha ganado un versus. “Creo que es cosa del jurado, lo que le gusta en ese momento, yo estoy dando todo de mí en El artista del año, me estoy divirtiendo muchísimo”, contestó Yahaira.

Sobre el último versus, en donde la cantante confesó haberle bajado medio tono a la canción para que su compañero César Vega se sintiera más cómodo, ella dijo: “Lo que pasa que la canción ‘Vivir lo Nuestro’ tiene un tono original que es bastante alto, entonces, en la primera clase a César se le dificultaba y le bajamos medio tono, pero ya llegando al jueves y viernes la producción decidió subirle al tono original, donde yo me sentía cómoda, pero Cesar venía de mucho trabajo y no se sentía cómodo y el mismo día le bajamos el tono… Sí me incomodé ese mismo día, porque ya tenía un 8 del jurado y me desenfocó un poco”.

Y sobre la sentencia, a la que llegó por decisión de sus compañeros, Ethel Pozo comentó: “Sus compañeras por la envidia la han sentenciado, deberían sentenciar a quien no lo hizo tan bien, en el caso de Yahaira la sentenciaron por envidia”.

“Los secretos mejor guardados de Yahaira Plasencia”

Pero, además, Yahaira Plasencia participó en la secuencia “Los secretos mejor guardados de Yahaira” y confesó que le gusta el actor William Levy, quien la sigue en Instagram y a quien ella también sigue. “No hay que malinterpretar las cosas, él sigue a varias peruanas… está casado y su esposa es bellísima, a la cual sigo en redes, porque es una gran actriz y tiene dos hijos hermosos”.

Aquí también le preguntaron hace cuánto tiempo dio su último beso en la boca y ella confesó que fue hace dos semanas, pero no reveló al galán. “La pregunta era hace cuanto tiempo, no con quien”, respondió.

También, ella confesó que Janet Barboza es una de las personas que no le caía de la farándula. “Antes no me caía, ahora tu vibra está increíble y me encanta tu trabajo”. Además, le preguntaron, ¿regresarías con un ex?, y ella respondió con un rotundo, “No”.

Y durante esta participación la conductora Janet Barboza reveló que la cantante Karol G sigue en redes a Yahaira Plasencia. “No sabía que me seguía, pero el papá de Karol G me sigue, y me imagino que debe ser por Sergio (George), siempre me felicita por lo que estoy haciendo, y que siga adelante con mi carrera”, contó la cantante, quien pide votos para salir de sentencia en El artista del año.

