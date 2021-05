Escuchamos constantemente a los especialistas de cabello que debemos usar una mascarilla capilar para hidratar, dar fuerza, y más a nuestra melena. Pero, ¿tienes idea de cuál usar? ¿cuál te hará bien? En esta nota encontrarás consejos para saber qué mascarilla usar según tu tipo de cabello y tus necesidades.

Fiorella Solari, gerente de Marketing de Producto de Natura, explica que las mascarillas reparan la estructura interna del cabello y las necesitas cuando tu cabello presenta falta de brillo, opacidad, puntas abiertas y fragilidad.

“Las mascarillas las puedes usar desde los 18 años y se deben aplicar entre una a tres veces por semana. Se deben aplicar evitando la raíz, es decir, en el largo de tu melena y dejarla actuar durante 3 minutos”, detalla.

Pero, ¿cuál debo usar? Solari recomienda lo siguiente:

+ CABELLO ONDULADO. Busca una antifrizz y que te ayuda a definir los rizos.

+ CABELLO TEÑIDO O ALISADO. Necesitas una que pueda ayudar a reconstruir desde adentro el cabello, para que luzca saludable.

+ CABELLO SECO. Encuentra una que repare tu cutícula y que recupere tus puntas partidas. Para lograr una reparación profunda, Natura Lumina brinda una serie de productos especializados que logran una regeneración capilar en 3 etapas esenciales: limpiar, tratar (en la que se encuentran las mascarillas para cabello) y finalizar.

Escoge la mascarilla capilar según tu tipo de cabello.

+ CABELLO CANOSO. Una nutritiva para evitar quiebres, también se recomienda usar ampollas una vez a la semana para neutralizar el tono amarillento.

+ CABELLO LISO. Se recomienda el uso de un spray de peinar antipolución, que además de proteger contra la polución, tiene un efecto antifrizz, protección térmica y UV y acción antihumedad y antioxidante.

TIPS

Podemos reemplazar el acondicionador por la máscara cuando necesites una hidratación intermedia.

El uso del champú combinado con la máscara nos proporciona un tratamiento más intenso.

TE PUEDE INTERESAR: TRES TENDENCIAS DE ZAPATILLAS QUE LA ROMPERÁN ESTE 2021

Caracterizadas por su gran comodidad y ese toque cool que van con cualquier look, las zapatillas se han convertido en las perfectas aliadas de nuestros looks diarios en esta nueva normalidad. Mucho más que un simple accesorio, la denominada cultura sneaker ha hecho de este calzado todo un fenómeno no ajeno a las tendencias.

LEE: Mantén tus zapatillas blancas como nuevas con estos consejos

Si tienes pensado en comprarte un nuevo par, la plataforma digital Ripley.com.pe te presentan las últimas tres tendencias que han traído para ti.

· Tendencia Retro:

Los modelos clásicos de antaño se apoderan de esta tendencia, son las bien llamadas “zapatillas de siempre”. Si eres una persona que le gusta vestir de forma clásica y sin complicaciones este estilo es el tuyo. Estas zapatillas serán siempre una buena inversión. Si bien los modelos blancos siguen siendo las más demandadas, podrán encontrar colores nude, marrones o negros. Puedes combinarlas con un pantalón de dril, un polo y una chaqueta. ¡Causarás sensación!

· Tendencia Hiker:

Esta tendencia viene teniendo fuerza entre los jóvenes y parece que ha llegado para quedarse por mucho tiempo más. Son las llamadas “todo terreno” o modelo chunkys con una amplia plataforma que van perfectas con el uso de pantalones acampanados como un jean y un polo blanco o negro para darles el protagonismo que necesitan estos modelos.

MIRA: Papito la rompe fabricando calzado para hombres

· Tendencia Sporty:

Son las zapatillas con estilos más sporty que se adaptan a cualquier estilo y las más cómodas para dar esos paseos al aire libre o estar en casa. Puedes usarlas con buzo, con jeans o hasta con un traje para darle ese lado comfy a tu outfit para ir a trabajar. Tienen amplios colores y modelos en distintas marcas que han presentado esta temporada en sus modelos sporty.