Algunas mujeres le meten en la cabeza a sus hijos frases como: ‘tu papá no te quiere, por eso se fue’, ‘te abandonó para irse con otra mujer’ o ‘a él no le interesa lo que te suceda’. ¿Por qué hacen esto? ¿Resentimiento? ¿Odio?

La psicóloga Eva Caballero Jiménez explica que lo hacen por rabia, cólera y frustración al no haber podido mantener su hogar unido. “Es una manera de justificar la separación. Como no ven otro camino, optan por hablar mal del padre y esto se acentúa más cando el hombre tiene una nueva pareja”, agrega.

¿Cómo le afecta al menor?

Los mensajes negativos destruyen la estructura familiar que concibe el menor (papá-mamá-hijo), provocándole una baja autoestima, soledad, impotencia, rebeldía, tristeza, sentimiento de culpa y confusión al pensar que su papá ya no lo quiere, porque lo normal es que espere a ser amado y protegido por ambos padres.

Sabio consejo

No todas las personas que se separan o divorcian quedan como amigos. Es comprensible hasta cierto punto tu malestar. Sin embargo, hablar mal de él, no es el camino correcto. Ten presente que al final tus comentarios negativos no estarán dañando a ti expareja, sino al ser que más amas en este mundo: tu hijo.

Cómo llevarte bien con tu expareja sin confundir a tus hijos

Lo ideal es estar en armonía con el padre de tus hijos, pero marcando distancias para evitar crear falsas expectativas en los chicos y que piensen que regresar.

Llévate bien con tu expareja sin confundir a tus hijos.





Los especialistas recomiendan que luego de una separación es mejor que los padres tengan una relación saludable para el bienestar psicoemocional de los hijos. Pero, ¿hasta qué punto se pueden llevar bien y no confundir a los chicos con una supuesta pronta reconciliación?

La psicoterapeuta Juliana Sequera explica que la única forma de que los niños se confundan es cuando los padres están confundidos respecto de la relación que tienen.

“Los pequeños tienen que sentir que entre sus padres hay una relación sana en cuanto a reglas y límites, pero que también existe un espacio de separación para cada uno, que ya no están más juntos como pareja, pero sí como papás”, agrega la experta.

Hay que tener en claro que no basta la separación física, los menores también deben notar la separación emocional de sus progenitores y para lograrlo estos no deben mostrarse controladores ni demasiado cariñosos, y tampoco estar todo el día en la casa que antes compartieron.

“Es importante estar pendientes de los sentimientos y dudas de los hijos, para aclarar cualquier situación. Pero ya no debes estar pendiente de lo que siente tu expareja porque eso no tiene nada que ver contigo. Con reglas claras nunca habrá confusión de ninguna parte”, advierte.

DATO

No pretendan ser los mejores amigos después de haber decidido separarse. Solo sigan manteniendo la cortesía y el respeto.

