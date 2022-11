Hablar de suicidio en nuestra sociedad sigue siendo un tema polémico. Todavía no estamos preparados para soltar prejuicios y entender que la salud mental es igual de importante que cualquier dolor físico.

Si bien la depresión no tiene rostro, ya que no hay un patrón o conducta definida que evidencia problemas o trastornos depresivos, sí hay señales que deberían ponerte en alerta y hacerte sospechar de que ese familiar o amigo (o tú) está teniendo pensamientos suicidas.

La psicóloga Eimy Valderrama detalla cinco señales de auxilio que (sin querer) muestran las personas que está pensado en quitarse la vida:

1. ATENTO CON SU FORMA DE HABLAR

Frases como ‘mi vida no tiene sentido’, ‘desearía estar muerto’ predominan en sus conversaciones. Y muchas veces no le damos el verdadero significado a estas frases.

2. NO SE RELACIONAN

Se aíslan de sus amigos y familiares porque prefieren estar solos y encerrados. El cambio de conducta es muy notorio.

3. SENTIMIENTOS DE CULPA

Se sienten culpables y creen que son una carga para los demás. Razón por la cuál no quieren pedir ayuda y prefieren pasar el trago amargo en soledad.

4. CAMBIAN SUS RUTINAS

Cambian sus rutinas diarias de sueño y alimentación, y la forma de vestir. Empieza a sufrir de insomnio y no tienen ganas de comer. Además, usan prendas holgadas, de un solo color (por lo general, gris y negro). Ya no se preocupan por su cuidado personal.

5. SIN MOTIVACIÓN

Poco a poco dejan de ir a estudiar o a trabajar porque no tienen motivación. Prefieren dormir largar horas. Sienten que su vida no tiene sentido y no hay nada que los obligue a pararse de la cama.

6. AUTOAGRESIONES

Se autoagreden con objetos (navaja, cuchillo, bisturí, fuego, entre otros). Este es el paso previo a un intento de suicidio. Buscan hacerse daño con cualquier objeto punzocortante.

DATITO

¿Sabías que el índice de suicidios aumenta en fechas festivas? Navidad, Año Nuevo, Día de la madre, son acontecimientos que les genera mucha tristeza y ansiedad. La emoción y unión familiar que hay en muchas casas les genera mucho dolor, impotencia y ganas de terminar con todo el sufrimiento.

TE VA A INTERESAR:

¿Cuál es la enfermedad incurable que padece Britney Spears?

Día Mundial de la Diabetes: ¿Cuál es la alimentación adecuada para estos pacientes?

Ethel compartió video inédito de sus votos matrimoniales y ‘Peluchín’ la lapida: “Vive en un universo Instagram”