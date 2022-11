Polonia consiguió un importante triunfo por 2-0 ante Arabia Saudita y el segundo gol en el marcador era uno que muchos hinchas del fútbol en el mundo estaban esperando. Robert Lewandowski anotó su primer gol en los Mundiales.

Polonia ganaba 1-0 con gol de Zielinski pero no se sentía cómodo en el campo por el embate del ataque saudí. Sin embargo, a falta de 8 minutos para el final, Robert Lewandowski aprovechó un mal control de Abdulellah Al-Malki para robarle el balón y definir como lo que es, uno de los mejores ‘9′ del planeta.

La emoción llevó al delantero polaco a derramar lágrimas. Y es que este fue su primer gol en los mundiales, luego que no pudo anotar en Rusia 2018. Es decir, ‘Lewa’ tuvo que esperar 5 partidos para marcar en un partido mundialista.

Primer gol del polaco en un mundial para adelantar el marcador 2-0 a favor 🤩.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/8XgAfdOA5g — DSports (@DSports) November 26, 2022

Gol de Piotr Zielinski para el 1-0 sobre Arabia Saudita

La jugada del gol comenzó en una jugada de Matty Cash quien se proyectó por la banda derecha. El futbolista sacó un centro al área y, en ese lugar, Robert Lewandowski apareció para disparar, pero fue bloqueado por el portero Mohammed Al-Owais.

Sin embargo, el esférico lo volvió a quedar al delantero polaco quien vio que Piotr Zielinski llegaba por el medio. El atacante de Barcelona asistió a su compañero quien sacó un potente remate y así, marcó el primero.

Así se vivió el gol de Piotr Zieliński para el 🇵🇱 1 - 0 🇸🇦#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/JpACEBGBnH — DSports (@DSports) November 26, 2022

