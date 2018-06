Zlatan Ibrahimovic mandó un contundente mensaje a la selección peruana previo a su debut en Rusia 2018

Zlatan Ibrahimovic , fiel a su estilo, se pronunció a través de las redes sociales y le mandó un mensaje a la selección peruana, previo a su debut frente a Dinamarca este sábado a las 11:00 a.m. por el Grupo C del Mundial de Rusia 2018 .



Como parte de una publicidad, el ex jugador de la selección sueca, Zlatan Ibrahimovic le habló con mucha ironía a nuestra bicolor. "Buenas suerte peruanos. Ahora que estoy retirado del fútbol interncional, tienen más oportunidades de ganar", sentenció.



El video es de una conocida marca de tarjetas de crédito y débito en nuestro país y hace alusión a que sin él podremos tener más chances de hacer un buen papel en la Copa del Mundo.

El ex jugador del Barcelona, Manchester United y la Juventus se mostró desafiante frente a las cámaras sentado en un trono muy lujoso y con una postura de relajación.



Zlatan Ibrahimovic confía que nuestra selección realice un buen papel este sábado frente a Dinamarca y luego pueda hacerle pelea a Francia con Griezmann y Mbappe a la cabeza.



