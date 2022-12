Del saque somos carnecita... Todo el día veo DIRECTV y ESPN y las noticias en las webs, y pica como ‘mela’ la previa. Repaso el camino de Argentina y Francia y ambos merecen disputar el título. Cada uno con su estilo, formas, armas, bancos y juego. Algunos le ponen su fichita a la albiceleste, mientras otros a los ‘Blues’.

Hasta ahí todo bien porque yo no creo en las casualidades, deja vu o volver al futuro. Si la ‘Scaloneta’ se aferra a que ha sido programado en el mismo horario que la final del 86′, que el árbitro brasileño Arppi Filho de aquella hazaña nació el 7 de enero, el mismo día que el polaco Szymon Marciniak que dirigirá en el estadio ‘Lusail’, y lucirá el mismo uniforme tradicional con que dio la vuelta en el ‘Azteca’, estamos jodidos.

Hay muchas coincidencias más, pero no me emociona leer esas cosas. La única fórmula es metiendo goles y no porque se alinean los astros. A los campeones del mundo no los vas a tumbar con tonterías. Eso les importa un pepino. Sí, señores...

La fortaleza ofensiva de la selección de Deschamps es el lado izquierdo con Theo Hernández y Mbappé, y su debilidad defensiva también es por esa zona. Son unos ‘monstruos’ atacando, pero marcando y cubriendo la zona son un desastre. Esa banda, que sería la derecha para los ‘Muchachos’, es el hueco a explotar.

Tiene que haber equilibrio. Este dato se los he dicho hace tiempo. Yo pondría a un Di María para que haga recorrido y preocupe, y que sea apoyado por un incansable Rodrigo De Paul, el novio de Tini, quien es el que más kilómetros recorre en la cancha.

Sacrificaría a Nahuel Molina, de excelente Mundial, por un Gonzalo Montiel más aplicadito y experto en anular estrellas. En el ‘Maracaná’, aquella noche de la Copa América, se lo almorzó a Neymar. Prefiero el 4-3-3 con el ‘Fideo’ ayudando en la volante que un 3-5-2. Es una apreciación, pero la neta es que Scaloni no se equivoca. Curuju...

LA PIEL DE CHANCHO Y LOS CARA DE PALO

La piel de chancho será clave. Los cara de palo se impondrán. La tensión, presión y nervios te llevan al error. Y estas batallas casi siempre se definen por un detalle o blooper. No es fácil tener al frente a Messi y Mbappé. Incluso Dembélé y Julián Álvarez son un cólico de cálculos. Hasta diría que la mayoría de los defensas descansarán con sobresaltos y sufrirán para conciliar el sueño.

Es bravo dormir como un bebé sabiendo que al día siguiente juegas el partido de tu vida ante estrellas de talla mundial. Miedo al ridículo o hacer la del ‘Chavo’. Insisto, los europeos marcan la diferencia por el peso de sus individualidades determinantes, pero los sudamericanos colectivamente son más fiables. Así es...

Me parece que Argentina tenía la pistola en la cabeza frente a México y Polonia porque si se quedaba en fase de grupos era un rotundo fracaso. Este sétimo partido es distinto. Y lo ha demostrado en octavos, cuartos y semifinal donde ha avanzado con superioridad, propiedad e identidad.

Ha disfrutado en la cancha y con la tribuna. Le gusta este tipo de instancias. Y algo a su favor, mentalmente están indestructibles porque sienten que su pueblo los va a empujar y que Leo Messi es de otro planeta. Si la ‘Pulga’ mantiene su nivel, ay mamita. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: